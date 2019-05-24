Происшествия
сегодня, 09:58
В Липецке при пожаре эвакуировали четверых детей и двоих взрослых
На улице Арсеньева горел частный дом.
Сегодня около половины девятого утра в Липецке на улице Арсеньева (Сокол) заволокло дымом частный дом.
К дому прибыли два расчета пожарных. Из здания к этому времени уже эвакуировали шестерых человек: четверых детей и двоих взрослых. Затем пожарные вошли в дом.
- Пожарные в газодымозащитных масках осмотрели строение и обнаружили очаг задымления на чердаке, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - В 09.12 пожар был потушен.
К дому прибыли два расчета пожарных. Из здания к этому времени уже эвакуировали шестерых человек: четверых детей и двоих взрослых. Затем пожарные вошли в дом.
- Пожарные в газодымозащитных масках осмотрели строение и обнаружили очаг задымления на чердаке, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - В 09.12 пожар был потушен.
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