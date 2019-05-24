Липецких резервистов научат строить цифровое общество

На обучение каждого потратят до 4 000 рублей.

Управление делами администрации Липецкой области намерено повысить квалификацию тех, кто метит в чиновники. Людей из кадрового резерва отправят на обучение по теме цифрового общества.



Всего курс прослушают 100 резервистов. На их обучение планируют потратить до 400 000 рублей. Тема «Руководитель цифровой трансформации» будет раскрыта за 36 часов. Резервисты изучат вопросы «Цифровая экономика – это реальность», «Цифровое общество - каким будет завтра?», «Внедрение цифровых проектов для госорганов (кейсы)», «Компетенции и функциональные роли команды цифровой трансформации», «Сервисное государство. Проектируем суперсервис (командная работа)», « Дизайн-мышление (мастер-класс)». То, как резервисты усвоят материал, проверят с помощью итогового анкетирования и тестирования. Слушатели курса получат удостоверения о повышении квалификации.



Курсы планируют провести в августе-сентябре.