В Липецке запустят «пилот» для молодежи

В городе откроется проектный офис.

Молодежное правительство Липецка стало одним из участников реализации пилотного проекта по созданию в России проектных офисов для молодежи. Помимо Липецка, аналогичные центры поддержки откроют в Татарстане, Якутии, Пензенской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Калининградской, Новосибирской областях, в Красноярском крае и на Камчатке.



Проектный офис - это виртуальная команда молодых квалифицированных специалистов в области проектного управления, реализующих стратегические проекты ассоциации молодежных правительств РФ по единым стандартам., уточняют в АМП РФ.



Задачи проектного офиса: развитие проектного мышления и компетенций в области управления проектами, «упаковка» и управление проектами по международным и российским стандартам проектного управления, координация портфелей проектов по стратегическим направлениям развития АМП РФ и Национальным проектам Российской Федерации.