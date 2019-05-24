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В Липецке запустят «пилот» для молодежи

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#молодежь #проект #управление
В Липецке запустят «пилот» для молодежи

В городе откроется проектный офис.

Молодежное правительство Липецка стало одним из участников реализации пилотного проекта по созданию в России проектных офисов для молодежи. Помимо Липецка, аналогичные центры поддержки откроют в Татарстане, Якутии, Пензенской, Воронежской, Белгородской, Саратовской, Рязанской, Кировской, Калининградской, Новосибирской областях, в Красноярском крае и на Камчатке.

Проектный офис - это виртуальная команда молодых квалифицированных специалистов в области проектного управления, реализующих стратегические проекты ассоциации молодежных правительств РФ по единым стандартам., уточняют в АМП РФ.

Задачи проектного офиса: развитие проектного мышления и компетенций в области управления проектами, «упаковка» и управление проектами по международным и российским стандартам проектного управления, координация портфелей проектов по стратегическим направлениям развития АМП РФ и Национальным проектам Российской Федерации.
10 522
#молодежь #проект #управление

Комментарии (10)

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Не будут

10 минут назад
Иван, Они давно все дырявые.
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Иван

19 минут назад
А "пилотки" запускать будут?
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Одни термины

41 минуту назад
Чем заниматься то будут?
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???

41 минуту назад
Это опять мутят местные руководительши? Да уж! Чем примитивнее баба, тем сложнее дизайн ногтей...
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Люди!!! Опомнитесь!!!

43 минуты назад
Берегите работающих!!! В Липецке и так уже остались одни контролирующие и проверяющие!!!
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Разогнать к хренам это молодёжное правительст

45 минут назад
Только бюджетные деньги проедают. А на сэкономленые средство построить спортплощадки элементарные.
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))))

45 минут назад
Правильно! Бездельничать надо учить с пелёнок! Да и бесполезных деток надо же куда - то пристраивать. Чтоб щёки раздувать учились.
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Это фиаско

47 минут назад
Д. Самойлова,что она может открыть, после господина Зенкевича она самая тупоголовая, и подруга ее такая же с молодежного парламента
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ЭТО ТО

49 минут назад
Чего нам всего больше не хватает. Сейчас.
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Викторм

52 минуты назад
Очередные рассаднике воровства И без ответственности !.
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