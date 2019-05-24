Происшествия
сегодня, 06:59
Ночью на улице Хренникова загорелась «ГАЗель»
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Сегодня около полуночи в микрорайоне «Елецкий» на улице Хренникова у дома №1 задымился автомобиль «ГАЗель».
Прибывшие по вызову жильцов дома пожарные быстро ликвидировали возгорание. Повреждения получил салон автомобиля.
фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Прибывшие по вызову жильцов дома пожарные быстро ликвидировали возгорание. Повреждения получил салон автомобиля.
фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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