Под Липецком 28 пожарных тушили цех птицефабрики

Поздно вечером 23 мая в селе Кузьминские Отвержки Липецкого района на улице Рудничной вспыхнул пожар в металлическом ангаре, принадлежащем птицефабрике.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили 28 пожарных с помощью семи единиц техники, людей в ангаре в момент возгорания не было.

Возгорание удалось локализовать за 40 минут. Ликвидация последствий пожара закончилась только к трем часам утра.



На месте пожара работают дознаватели госпожнадзора и сотрудники испытательной пожарной лаборатории - они устанавливают причину возгорания и проводят необходимые процессуальные действия.



