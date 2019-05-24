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Под Липецком 28 пожарных тушили цех птицефабрики
Поздно вечером 23 мая в селе Кузьминские Отвержки Липецкого района на улице Рудничной вспыхнул пожар в металлическом ангаре, принадлежащем птицефабрике.
Возгорание удалось локализовать за 40 минут. Ликвидация последствий пожара закончилась только к трем часам утра.
На месте пожара работают дознаватели госпожнадзора и сотрудники испытательной пожарной лаборатории - они устанавливают причину возгорания и проводят необходимые процессуальные действия.
кокс
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