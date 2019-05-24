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Под Липецком 28 пожарных тушили цех птицефабрики

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#пожар
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Под Липецком 28 пожарных тушили цех птицефабрики

Поздно вечером 23 мая в селе Кузьминские Отвержки Липецкого района на улице Рудничной вспыхнул пожар в металлическом ангаре, принадлежащем птицефабрике. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили 28 пожарных с помощью семи единиц техники, людей в ангаре в момент возгорания не было.

Возгорание удалось локализовать за 40 минут. Ликвидация последствий пожара закончилась только к трем часам утра.

На месте пожара работают дознаватели госпожнадзора и сотрудники испытательной пожарной лаборатории - они устанавливают причину возгорания и проводят необходимые процессуальные действия.


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#пожар
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Комментарии (3)

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кокс

27 минут назад
Экоптица ?
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Житель

сегодня, 07:00
Награда нашла героя!
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Куры гриль заказывали?
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