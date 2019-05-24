Общество

сегодня, 07:00

Доброе утро, Липецк!

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#Доброе утро!
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Доброе утро, Липецк!

На календаре 24 мая 2019 года. Сегодня День славянской письменности и культуры.  

День в истории  

Благодаря просвященным братьям-грекам Кириллу и Мефодию славяне обрели азбуку – в этот день в России и ряде стран Восточной Европы чтут память просветителей.  

Также 24 мая считают днем рождения «морзянки»: в 1844 году в этот день была торжественно отправлена первая в мире телеграмма – из Вашингтона в Балтимор.  

Прежде единственным средством связи между континентами была пароходная почта.  

В 1900 году в этот день в Санкт-Петербурге был спущен на воду крейсер «Аврора», ставший впоследствии символом Октябрьской революции. Торжественным спуском крейсера на воду руководил лично царь Николай II, не подозревая в тот момент, против кого в скором времени развернет свои орудия это судно.  

24 мая в 1956 году состоялся первый конкурс песни «Евровидение» - в Швейцарии, в городе Лугано. Планировав раз в год выбирать лучшую песню Европы, организаторы не подозревали, что со временем состязание станет похоже на деревенскую ярмарку – здесь начнут показывать свои таланты бородатые дамы вроде Кончиты Вурст и неких других королей поп-музыки.   

Музыкальная пауза 

Клип на песню «Old Town Road» называют главным хип-хоп хитом этой весны.  Между прочим в нем снялся отец Майли Сайрус - Билли Рэй Сайрус. В общем, оцените сами.



Погода

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона — погода будет неустойчивой, циклон принесет с собой кратковременные ливневые дожди, грозы, с шквалистыми порывами ветра, в отдельных районах возможен град. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов, что на 1-3 градуса выше климатической нормы. 

Сегодня в Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха от 20 до 22 градусов тепла.


Транспорт

 Уже пятница! И это хорошо. Как хорошо и свободно пока на дорогах. Быстрее выезжайте по делам, чтобы не тратить время в пробке.




Отключения

Сегодня в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- ул. 30 лет ВЛКСМ, вл.2а/1, вл.2а, вл.2;

частный сектор: ул. Герцена; ул. Белинского; ул. Чернышевского; ул. Тимирязева; ул. Флёрова; ул. Тимирязева; ул. 1ая Ломоносова; ул. 2ая Ломоносова; ул. 30 лет ВЛКСМ.

Подвоз воды по заявкам жителей.



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#Доброе утро!
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Комментарии (3)

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Викторм

3 минуты назад
Опять этот защеканец, поливающий всё грязью, моим ником пользуется.. Впрочем, шлюхи такие шлюхи... Что до Город 48, историю учить в школе надо было. Когда "Аврора" стреляла, Николай Второй давно уже подписал отречение.
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Перри Мейсон

32 минуты назад
Билли Рэй Сайрус крутой был, когда сам выступал
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Викторм

сегодня, 07:06
Россия - РАЗВИВАЮЩАЯСЯ держава , Россия - РАЗВИВАЮЩАЯСЯ страна , Здесь рубль всегда был Деревянный , И будет он деревянный всегда !.ДОБРОЕ УТРО ,РОССИЯ!.
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