Доброе утро, Липецк!

На календаре 24 мая 2019 года. Сегодня День славянской письменности и культуры.





Благодаря просвященным братьям-грекам Кириллу и Мефодию славяне обрели азбуку – в этот день в России и ряде стран Восточной Европы чтут память просветителей.Также 24 мая считают днем рождения «морзянки»: в 1844 году в этот день была торжественно отправлена первая в мире телеграмма – из Вашингтона в Балтимор.Прежде единственным средством связи между континентами была пароходная почта.В 1900 году в этот день в Санкт-Петербурге был спущен на воду крейсер «Аврора», ставший впоследствии символом Октябрьской революции. Торжественным спуском крейсера на воду руководил лично царь Николай II, не подозревая в тот момент, против кого в скором времени развернет свои орудия это судно.24 мая в 1956 году состоялся первый конкурс песни «Евровидение» - в Швейцарии, в городе Лугано. Планировав раз в год выбирать лучшую песню Европы, организаторы не подозревали, что со временем состязание станет похоже на деревенскую ярмарку – здесь начнут показывать свои таланты бородатые дамы вроде Кончиты Вурст и неких других королей поп-музыки.Клип на песню «Old Town Road» называют главным хип-хоп хитом этой весны. Между прочим в нем снялся отец Майли Сайрус - Билли Рэй Сайрус. В общем, оцените сами.В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона — погода будет неустойчивой, циклон принесет с собой кратковременные ливневые дожди, грозы, с шквалистыми порывами ветра, в отдельных районах возможен град. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.Сегодня в Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха от 20 до 22 градусов тепла.Уже пятница! И это хорошо. Как хорошо и свободно пока на дорогах. Быстрее выезжайте по делам, чтобы не тратить время в пробке.Сегодня в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

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