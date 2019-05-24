Следователи проверят историю о жестоком обращении сиделки с беспомощной женщиной в Ельце

23 мая в социальных сетях и в эфирах федеральных телеканалов появился видеоролик о жестоком обращении сиделки с подопечной в Ельце. На кадрах зафиксирован момент кормления беспомощной женщины, при котором сиделка насильно заставляет пенсионерку принимать пищу, неоднократно бьет её руками и ложкой по лицу.





"Добрый день, мне очень неприятно выкладывать серию этих видео, но об этом попросила моя мама.

На видео показаны насилия сиделки над немощным больным человеком, над моей бабушкой.



Ранее мои родители взяли на работу женщину для присмотра за моей больной бабушкой. Сиделка была проинформирована: о состоянии бабушки и о том что в квартире стоят камеры наблюдения. Моя мама несколько раз в день просматривает, что происходит в квартире у бабушки, практически ежедневно навещает ее.



Несмотря на все меры предосторожности, родители не смогли предотвратить случившиеся издевательства над моей бабушкой.



Данное видео я выкладываю лишь с одной целью - уберечь семьи и пожилых людей от этого изверга".



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить, причинен ли здоровью пожилой женщине какой-либо вред в результате противоправных действий сиделки, и проверить часто ли больная женщина подвергалась насилию.



С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных действий, будет принято процессуальное решение.



Вот что рассказывает в социальных сетях внук женщины "Добрый день, мне очень неприятно выкладывать серию этих видео, но об этом попросила моя мама.На видео показаны насилия сиделки над немощным больным человеком, над моей бабушкой.Ранее мои родители взяли на работу женщину для присмотра за моей больной бабушкой. Сиделка была проинформирована: о состоянии бабушки и о том что в квартире стоят камеры наблюдения. Моя мама несколько раз в день просматривает, что происходит в квартире у бабушки, практически ежедневно навещает ее.Несмотря на все меры предосторожности, родители не смогли предотвратить случившиеся издевательства над моей бабушкой.Данное видео я выкладываю лишь с одной целью - уберечь семьи и пожилых людей от этого изверга".Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить, причинен ли здоровью пожилой женщине какой-либо вред в результате противоправных действий сиделки, и проверить часто ли больная женщина подвергалась насилию.С учетом полученных данных после выполнения всех необходимых проверочных действий, будет принято процессуальное решение.