Самая сильная женщина Липецкой области поднимает больше собственного веса

Татьяна Сусакова выиграла чемпионат ЦФО по тяжелой атлетике.

Во Владимире завершился чемпионат Центрального федерального округа по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Липецкие представители «сильного пола» остались без медалей, а вот среди женщин 27-летняя Татьяна Сусакова поднялась на высшую ступень пьедестала почета. В весовой категории до 49 кг она подняла в сумме двоеборья 146 кг (65 кг – рывок, 81 кг – толчок).

Нашей спортсменке пришлось выдержать конкуренцию со стороны Дарьи Рыжовой из Московской области, которая имела некоторое преимущество. Дело в том, что по правилам тяжелой атлетики в случае равенства результатов более высокое место занимает тот спортсмен, к которого меньше собственный вес. Рыжова оказалась на полкило легче липецкой спортсменки, поэтому пошла логичным путем – заказывала те же веса, что и Сусакова.

В рывке наша спортсменка последовательно выполнила подходы на 58, 62 и 65 кг. Эти веса заявляла и ее конкурентка, с той лишь разницей, что 65 кг ей не покорились. Такая же ситуация наблюдалась и в толчке: 73, 77, 81 кг – успешные попытки Сусаковой, у соперницы все тоже самое, но в последнем подходе с весом она не справилась.

В итоге ученица Александра Козадерова в очередной раз стала чемпионкой ЦФО и получила право представлять наш регион в чемпионате России.