Липецкие гребцы помогли России завоевать «золото» и «бронзу» первенства Европы

Наша школа академической гребли вновь подтвердила, что она одна из сильнейших в стране и мире.

В немецком Эссене завершилось первенство Европы по академической гребле среди юниоров (2001 г.р. и моложе). Всего было разыграно 14 комплектов наград, сборная России сумела завоевать три медали, причем оказались причастны липецкие гребцы.

Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №10 (СШОР №10) София Ожерельева стала победительницей первенства Старого Света в составе сборного экипажа «восьмерки» с рулевым. К слову, рулевым в девичьей команда был представитель «сильного пола» - москвич Павел Грызунов. «Золотое» время россиян – 6 минут 27.51 секунды.

«Бронзу» в составе мужской «восьмерки» завоевали липчане Павел Бахаев, Иван Кладов, Олег Дудко и рулевой Евгений Суворов. В финале россияне лидировали после половины дистанции, затем пропустили вперед будущих победителей из Германии (их время 5.46,08), а на последних метрах и команду Польши (5.48,38), от которой отстали всего на одну сотую секунды. Результат россиян - 5.48,39.

3-е место завоевал и российский экипаж четверки парной. Победили здесь гребцы из Чехии - 5:55,98, результат наших соотечественников 5:58,98.

Напомним, что за всю историю липецкого спорта большинство участников Олимпийских Игр выступали как раз в соревнованиях по академической гребле.

На фото vk.com/rowing_russia «золотой» экипаж российской «восьмерки с рулевым».