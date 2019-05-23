Общество

сегодня, 18:32

В районе Центрального рынка задержали двух уличных торговцев

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#Уличная торговля #Центральный рынок #проверки
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В районе Центрального рынка задержали двух уличных торговцев

Остальные успели разбежаться.

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области сегодня вновь наведались в район Центрального рынка.

Как сообщили в ведомстве, от нелегальных торговцев пытались очистить площадь перед рынком и территорию подземного перехода. Правда, в бескрайнем море здешних продавцов удалось задержать всего 2-х человек. На них составили протоколы об административном правонарушении и конфисковали товар.

В управлении напоминают, что за торговлю в неположенных местах положен штраф - 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей, при повторном нарушении сумма штрафа составит от 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей.

Фото progorod62.ru

21 853
#Уличная торговля #Центральный рынок #проверки
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Комментарии (21)

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Гость 213

1 минуту назад
Работает власть . Гордость берет .
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Лисник Владимир Владимирович

15 минут назад
Таким образом в городе продолжается борьба с ОПГ.
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Викторм

17 минут назад
Это власть- истребитель своего народа, которая Борется со своими гражданами ,цепляющимся свою жизнь !, Да горите в Аду Путиноиды и ЕдинороSSсоня !.
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Викторм

20 минут назад
Артамонов не боится идти на выборы от единой России , Да выборы уже фальсифицированы ,Путин, ты вообще обнаглел?.
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Губерния

22 минуты назад
Теперь любимый город может спать спокойно.
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@

24 минуты назад
На квартирку в Германии собирают пенсы
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Народ

26 минут назад
Омон надо с дубинками и по черепам седым,и ноги поломать пенсионерам
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гость

29 минут назад
Небось и домик уже прикупили в Испании,торгуя чесночком да петрушкой ?!
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баба Мотя

33 минуты назад
Преступление века раскрыто!!!!!!!!!!!!
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пенсионер

43 минуты назад
Бабушки сидят на рынке не от хорошей жизни.Вы пробовали жить на 10 тысяч?
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