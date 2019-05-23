сегодня, 18:32
В районе Центрального рынка задержали двух уличных торговцев
Остальные успели разбежаться.
Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области сегодня вновь наведались в район Центрального рынка.
Как сообщили в ведомстве, от нелегальных торговцев пытались очистить площадь перед рынком и территорию подземного перехода. Правда, в бескрайнем море здешних продавцов удалось задержать всего 2-х человек. На них составили протоколы об административном правонарушении и конфисковали товар.
Гость 213
Лисник Владимир Владимирович
Викторм
Викторм
Губерния
@
Народ
гость
баба Мотя
пенсионер