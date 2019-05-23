В районе Центрального рынка задержали двух уличных торговцев

Остальные успели разбежаться.

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области сегодня вновь наведались в район Центрального рынка.

Как сообщили в ведомстве, от нелегальных торговцев пытались очистить площадь перед рынком и территорию подземного перехода. Правда, в бескрайнем море здешних продавцов удалось задержать всего 2-х человек. На них составили протоколы об административном правонарушении и конфисковали товар.

В управлении напоминают, что за торговлю в неположенных местах положен штраф - 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей, при повторном нарушении сумма штрафа составит от 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей.





