Погода в Липецке

15 минут назад

В Липецкой области дожди, грозы и до +24

199
#дожди
В Липецкой области дожди, грозы и до +24

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона — погода будет неустойчивой, циклон принесет с собой кратковременные ливневые дожди, грозы, с шквалистыми порывами ветра, в отдельных районах возможен град. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов, что на 1-3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди и грозы, днем умеренные, местами небольшие дожди, грозы, утром возможен туман. Ветер восточный, 5-10 м/сек, при грозе возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем - от 19 до 24 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 20 до 22 градусов тепла.

День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 0 градусов.

199
#дожди

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