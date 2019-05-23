15 минут назад
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты атлантического циклона — погода будет неустойчивой, циклон принесет с собой кратковременные ливневые дожди, грозы, с шквалистыми порывами ветра, в отдельных районах возможен град. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов, что на 1-3 градуса выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 20 до 22 градусов тепла.
День 24 мая стал самым теплым в Липецке в 2005 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 0 градусов.