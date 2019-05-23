Спорт

25 минут назад

Липецкий рукопашник стал чемпионом Азии (ФОТО)

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#Рукопашный бой
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Липецкий рукопашник стал чемпионом Азии (ФОТО)

В финале Владимир Панков одержал досрочную победу за 53 секунды.

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В Уфе состоялось первенство Азии по рукопашному бою, в котором приняли участие более 3000 (!) спортсменов.

Липчане тоже решили выступить на этих соревнованиях и, как выяснилось, не зря. Владимир Панков завоевал «золотую» медаль в весовой категории до 75 кг среди юношей 14-15 лет. Наш земляк провел два боя и оба выиграл, в том числе в финале досрочно выиграл болевым приемом за 53 секунды (см. видео).

Отметим, что Панков – восходящая «звездочка» рукопашного боя. Недавно на первенстве России среди сверстников он завоевал «бронзовую» медаль.

Подготовили новоиспеченного чемпиона Азии Алан Качмазов, Андрей Шишкин, Валерий Коростинский и Владимир Сафонов.

Вклад липчан в проведение первенства Азии не ограничился одной «золотой» медалью. Одним из главных спортивных организаторов турнира стал известный липецкий тренер Игорь Воротынцев, а Андрей Шишкин стал заместителем главного судьи соревнований.

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Липецкие тренеры на первенстве Азии: Андрей Шишкин (крайний слева), Игорь Воротынцев (третий справа).

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#Рукопашный бой
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