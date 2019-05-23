Коперфильд отдыхает: липецкий автомобиль превратился в ивановский в Воронеже

И все ради того, чтобы не оплачивать платную парковку

В группе "Аварии|ДТП|Воронежа" опубликовано видео, на котором водитель с липецкими номерами демонстрирует фокус на платной парковке.Водитель открывает багажник, а когда его закрывает, номер с 48-м регионом меняет на ивановский 37-й.- Оба! Класс! Вот это надо видеть! - только и мог сказать владелец регистратора после увиденного.Автор видео так и назвал: "Дэвид Коперфильд и Амаяк Акопян отдыхают. Неизвестный Гарри Потер легким движением руки избегает штрафов!"