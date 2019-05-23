Общество
57 минут назад
Коперфильд отдыхает: липецкий автомобиль превратился в ивановский в Воронеже
И все ради того, чтобы не оплачивать платную парковку
В группе "Аварии|ДТП|Воронежа" опубликовано видео, на котором водитель с липецкими номерами демонстрирует фокус на платной парковке.
Водитель открывает багажник, а когда его закрывает, номер с 48-м регионом меняет на ивановский 37-й.
- Оба! Класс! Вот это надо видеть! - только и мог сказать владелец регистратора после увиденного.
Автор видео так и назвал: "Дэвид Коперфильд и Амаяк Акопян отдыхают. Неизвестный Гарри Потер легким движением руки избегает штрафов!"
Водитель открывает багажник, а когда его закрывает, номер с 48-м регионом меняет на ивановский 37-й.
- Оба! Класс! Вот это надо видеть! - только и мог сказать владелец регистратора после увиденного.
Автор видео так и назвал: "Дэвид Коперфильд и Амаяк Акопян отдыхают. Неизвестный Гарри Потер легким движением руки избегает штрафов!"
Амояк
не волнуйся
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