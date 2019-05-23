Общество

57 минут назад

Коперфильд отдыхает: липецкий автомобиль превратился в ивановский в Воронеже

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#парковки #фокусы
Коперфильд отдыхает: липецкий автомобиль превратился в ивановский в Воронеже

И все ради того, чтобы не оплачивать платную парковку

В группе "Аварии|ДТП|Воронежа" опубликовано видео, на котором водитель с липецкими номерами демонстрирует фокус на платной парковке.

Водитель открывает багажник, а когда его закрывает, номер с 48-м регионом меняет на ивановский 37-й.

- Оба! Класс! Вот это надо видеть! - только и мог сказать владелец регистратора после увиденного.

Автор видео так и назвал: "Дэвид Коперфильд и Амаяк Акопян отдыхают. Неизвестный Гарри Потер легким движением руки избегает штрафов!"






3 1090
#парковки #фокусы

Комментарии (3)

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Амояк

25 минут назад
Я знаю одного Дмитрия Ивановича с Борино где то под Липецком, он из старого пылесоса Циклон сделал орехо-дробилку.
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не волнуйся

26 минут назад
888, никому штраф не придет , номера с утилизированной машины. просто не здали при снятии с учета
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888

29 минут назад
а потом другим водителям придет штраф ???? - за такое можно и почки отбить/
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