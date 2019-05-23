Мужчина выпустил кишки любовнику бывшей пассии

Преступник сам не знает, что его толкнуло на расправу.

Усманский районный суд вынес приговор 64-летнему уроженцу Липецкой области. Безработного мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью двум жителям поселка Хлебороб Усманского района — его бывшей сожительнице и ее нынешнему сожителю.



Преступление было совершено вечером 23 апреля 2018 года. Пьяный подсудимый ворвался в дом своей бывшей сожительницы. Сначала он ударил ножом женщину, а потом и ее сожителя. Рассказать подробности преступления мужчина не может: он был мертвецки пьян, и не помнит, почему решил зарезать пару. Несмотря на это, он признался в поножовщине.



Подробные показания дала потерпевшая. Женщина рассказала, что вечером ее бывший кавалер молча ворвался в дом. В это время женщина и ее сожитель лежали на диване и смотрели телевизор. Женщина встала и пошла навстречу незваному гостю. Вместе с ним пострадавшая когда-то прожила семь лет, но сейчас между бывшими любовниками вражда. Мужчина неоднократно угрожал женщине расправой, поджигал ее дом.



Женщина приблизилась к экс-сожителю, и тот ударил ее в живот. Женщина почувствовала боль, но только потом, задрав футболку, она поняла, что ее ранили ножом. На защиту своей второй половинки с дивана бросился мужчина, он не видел, что в руках у непрошеного гостя нож. Мужчина кинулся за обвиняемым. В сенях дома произошла стычка. Когда женщина вышла посмотреть, что там происходит, то увидела сожителя с распоротым животом и торчащими из брюшной полости кишками. Визитер бросил нож и скрылся с места происшествия. Врачам удалось спасти раненых, а полиция оперативно задержала преступника.



Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину отправили на 4 года в колонию строгого режима и обязали встать на учет к психиатру.