Происшествия

53 минуты назад

Мужчина выпустил кишки любовнику бывшей пассии

4 1325
#поножовщина
Мужчина выпустил кишки любовнику бывшей пассии

Преступник сам не знает, что его толкнуло на расправу.

Усманский районный суд вынес приговор 64-летнему уроженцу Липецкой области. Безработного мужчину обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью двум жителям поселка Хлебороб Усманского района — его бывшей сожительнице и ее нынешнему сожителю.

Преступление было совершено вечером 23 апреля 2018 года. Пьяный подсудимый ворвался в дом своей бывшей сожительницы. Сначала он ударил ножом женщину, а потом и ее сожителя. Рассказать подробности преступления мужчина не может: он был мертвецки пьян, и не помнит, почему решил зарезать пару. Несмотря на это, он признался в поножовщине.

Подробные показания дала потерпевшая. Женщина рассказала, что вечером ее бывший кавалер молча ворвался в дом. В это время женщина и ее сожитель лежали на диване и смотрели телевизор. Женщина встала и пошла навстречу незваному гостю. Вместе с ним пострадавшая когда-то прожила семь лет, но сейчас между бывшими любовниками вражда. Мужчина неоднократно угрожал женщине расправой, поджигал ее дом.

Женщина приблизилась к экс-сожителю, и тот ударил ее в живот. Женщина почувствовала боль, но только потом, задрав футболку, она поняла, что ее ранили ножом. На защиту своей второй половинки с дивана бросился мужчина, он не видел, что в руках у непрошеного гостя нож. Мужчина кинулся за обвиняемым. В сенях дома произошла стычка. Когда женщина вышла посмотреть, что там происходит, то увидела сожителя с распоротым животом и торчащими из брюшной полости кишками. Визитер бросил нож и скрылся с места происшествия. Врачам удалось спасти раненых, а полиция оперативно задержала преступника.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину отправили на 4 года в колонию строгого режима и обязали встать на учет к психиатру.
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#поножовщина

Комментарии (4)

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Липчанка

11 минут назад
Гость, вот лучше бы он работал, некогда было бы всякой хренью страдать, на это и силы есть и здоровье
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Липчанка

25 минут назад
Фу. какая гадкая новость. И название гадкое.
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Перри Мэйсон

28 минут назад
Гость, возьмите к себе его на работу. Можете вместе с ножом...
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Гость

44 минуты назад
64 года и безработный? Спс за пенсионную реформу..
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