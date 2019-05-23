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Двое грабителей банков сбежали из-под домашнего ареста

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#побег #ограбление
Двое грабителей банков сбежали из-под домашнего ареста

Под домашним арестом находились обвиняемые в ограблениях банковских отделений на территории Воронежской и Липецкой областей

Как сообщает РИА "Воронеж", объявлены в розыск двое участников ограблений банковских отделений на Территории Воронежской и Липецкой областей. Мужчины сбежали из-под домашнего ареста и не явились на очередное заседание суда. 

По данным следствия, мужчины с двумя подельниками совершали грабежи с ноября 2016 года по апрель 2017 года. Они приезжали в села на автомобиле, заходили в масках в отделение, когда там не было посетителей. Сотрудниц они приматывали скотчем к креслу и забирали деньги из кассы. 

Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой) и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой). 


3 655
#побег #ограбление

Комментарии (3)

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Епать Копать

23 минуты назад
Едресня все проепала и прогнила напрочь.
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Валетов

42 минуты назад
Таких надо в СИзо закрывать до суда!
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Липчанин1

49 минут назад
А, кто им избрал данную меру пресечения? За мешок картошки, под арест,а банки - ещё "напечатают"!
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