Происшествия
сегодня, 14:23
Двое грабителей банков сбежали из-под домашнего ареста
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Под домашним арестом находились обвиняемые в ограблениях банковских отделений на территории Воронежской и Липецкой областей
Как сообщает РИА "Воронеж", объявлены в розыск двое участников ограблений банковских отделений на Территории Воронежской и Липецкой областей. Мужчины сбежали из-под домашнего ареста и не явились на очередное заседание суда.
По данным следствия, мужчины с двумя подельниками совершали грабежи с ноября 2016 года по апрель 2017 года. Они приезжали в села на автомобиле, заходили в масках в отделение, когда там не было посетителей. Сотрудниц они приматывали скотчем к креслу и забирали деньги из кассы.
Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой) и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).
По данным следствия, мужчины с двумя подельниками совершали грабежи с ноября 2016 года по апрель 2017 года. Они приезжали в села на автомобиле, заходили в масках в отделение, когда там не было посетителей. Сотрудниц они приматывали скотчем к креслу и забирали деньги из кассы.
Уголовное дело возбудили по п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной группой) и п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой).
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