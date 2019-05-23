Общество
14 минут назад
Елецкий «Том Сойер Фест» презентуют в Казанском кремле
В эти дни в столице Татарстана работает фестиваль «Архитектурное наследие»
Несколько десятков российских городов на фестивале в Казани рассказывают об успехах и проблемах в сохранении архитектурного наследия и исторического облика городов.
20-и городам в Казанском кремле посвящены стенды. В их числе – Елец. Организаторы, таким образом, отметили елецких волонтеров из всероссийского, точнее, уже ставшего международным, движение «Том Сойер Фест».
GOROD48 рассказывал о деятельности движения «Том Сойер Фест» в Ельце. В 2018 году волонтеры движения восстановили в Ельце часть белокаменной мостовой. Этим летом в Ельце высадится большой десант волонтеров «Том Сойер Фест» из разных городов страны и дальнего зарубежья. Сейчас елецкие волонтеры заняты организацией лагеря, кампуса для иностранцев, ведется набор переводчиков.
Этим летом в Ельце волонтеры «Том Сойер Фест» будут восстанавливать дом купца Поваляева на улице Горького,70. В восстановлении купеческого дома волонтерам помогают благотворители и меценаты.
Фото: vk.com/club165968022
20-и городам в Казанском кремле посвящены стенды. В их числе – Елец. Организаторы, таким образом, отметили елецких волонтеров из всероссийского, точнее, уже ставшего международным, движение «Том Сойер Фест».
GOROD48 рассказывал о деятельности движения «Том Сойер Фест» в Ельце. В 2018 году волонтеры движения восстановили в Ельце часть белокаменной мостовой. Этим летом в Ельце высадится большой десант волонтеров «Том Сойер Фест» из разных городов страны и дальнего зарубежья. Сейчас елецкие волонтеры заняты организацией лагеря, кампуса для иностранцев, ведется набор переводчиков.
Этим летом в Ельце волонтеры «Том Сойер Фест» будут восстанавливать дом купца Поваляева на улице Горького,70. В восстановлении купеческого дома волонтерам помогают благотворители и меценаты.
Фото: vk.com/club165968022