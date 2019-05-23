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14 минут назад

Елецкий «Том Сойер Фест» презентуют в Казанском кремле

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#Том Сойер Фест #Елец #Казань
Елецкий «Том Сойер Фест» презентуют в Казанском кремле

В эти дни в столице Татарстана работает фестиваль «Архитектурное наследие»

Несколько десятков российских городов на фестивале в Казани рассказывают  об успехах и проблемах в сохранении  архитектурного наследия и исторического облика городов.

20-и городам в Казанском кремле посвящены стенды. В их числе – Елец. Организаторы, таким образом, отметили елецких волонтеров из всероссийского, точнее, уже ставшего международным, движение «Том Сойер Фест».

GOROD48  рассказывал  о деятельности движения «Том Сойер Фест» в Ельце. В 2018 году волонтеры движения восстановили в Ельце часть белокаменной мостовой.  Этим летом в Ельце высадится большой десант волонтеров «Том Сойер Фест» из разных городов страны и дальнего зарубежья. Сейчас елецкие волонтеры заняты организацией лагеря, кампуса для иностранцев, ведется набор переводчиков.

Этим летом в Ельце волонтеры «Том Сойер Фест» будут восстанавливать дом купца Поваляева на улице Горького,70.  В восстановлении купеческого дома волонтерам помогают благотворители и меценаты. 

Фото: vk.com/club165968022

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#Том Сойер Фест #Елец #Казань

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