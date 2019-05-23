Школьники раздают листовки об опасности лесных пожаров

20 учеников школы №17 в Липецке на площади Победы раздали листовки в рамках информационной компании «Останови огонь».

Дети вместе с сотрудниками управления лесного хозяйства рассказывали взрослым о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. Параллельно информационные ролики транслировались через специальный передвижной «кинотеатр», который предоставили в ГУ МЧС по Липецкой области.



- Девять из десяти пожаров в лесах происходят по вине человека, - рассказал начальник отдела охраны леса управления лесного хозяйства Липецкой области Михаил Морозов. – Поэтому мы хотим достучаться до сознания каждого: сжигание травы и костры в лесах приводят к бедам. Примеров этим летом в России уже много. Только в Дальневосточном округе на сегодня сгорело около миллиона гектаров леса. Сейчас мы об этом рассказываем в Липецке, а затем информационная компания пройдет во всех муниципалитетах Липецкой области.



По словам Михаила Морозова, формат акций будет разным: сходы, митинги, раздачи листовок в местах массового пребывания людей, а также в учебных заведениях. Для детей подготовили фильмы и ролики противопожарной тематики, которые организаторы хотят показать в преддверии летних каникул.



О возгораниях в лесах и на прилегающих территориях нужно сообщать на прямую линии лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.





