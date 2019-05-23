Общество

сегодня, 12:40

Школьники раздают листовки об опасности лесных пожаров

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Школьники раздают листовки об опасности лесных пожаров

20 учеников школы №17 в Липецке на площади Победы раздали листовки в рамках информационной компании «Останови огонь».

Дети вместе с сотрудниками управления лесного хозяйства рассказывали взрослым о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. Параллельно информационные ролики транслировались через специальный передвижной «кинотеатр», который предоставили в ГУ МЧС по Липецкой области.

- Девять из десяти пожаров в лесах происходят по вине человека, - рассказал начальник отдела охраны леса управления лесного хозяйства Липецкой области Михаил Морозов. – Поэтому мы хотим достучаться до сознания каждого: сжигание травы и костры в лесах приводят к бедам. Примеров этим летом в России уже много. Только в Дальневосточном округе на сегодня сгорело около миллиона гектаров леса. Сейчас мы об этом рассказываем в Липецке, а затем информационная компания пройдет во всех муниципалитетах Липецкой области.

По словам Михаила Морозова, формат акций будет разным: сходы, митинги, раздачи листовок в местах массового пребывания людей, а также в учебных заведениях. Для детей подготовили фильмы и ролики противопожарной тематики, которые организаторы хотят показать в преддверии летних каникул.

О возгораниях в лесах и на прилегающих территориях нужно сообщать на прямую линии лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.


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Комментарии (2)

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Пусть лучше

48 минут назад
учится идут. Пожарную охрану оптимизировали( особенно на селе) и хотят листовсками ситуацию исправить.
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Родина продана

сегодня, 12:51
Показушно выглядит. В Сибири китайцы сами жгут, заметая следы многолетней деятельности. А продажные кремляди им потакают с отговоркой "нет денег".
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