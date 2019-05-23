РСПП

21 минуту назад

Бизнес-пикник с участием регионального отделения РСПП

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#День предпринимателя
Бизнес-пикник с участием регионального отделения РСПП

«День предпринимателя. Бизнес-пикник» пройдут 24 мая на площадках отеля «Mercure» и Липецкого городища. 

Если вы мечтаете заниматься своим делом, но не знаете с чего начать – то Ваша площадка «Бизнес пикник» - зелёная трава, свежий воздух и море крутых фишек о бизнесе от успешных предпринимателей региона. 

Если у Вас уже есть действующий бизнес – то отменяйте все планы и встречи и прокачивайте свои навыки с одними из лучших спикеров «Деловой среды». По итогу обучения Вы сможете разобрать свой бизнес досконально в «менторской гостиной»  

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Интересные интерактивные зоны, бизнес-квест, музыкальная программа, все это ждёт Вас на Липецком городище 24 мая! 

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С 10.00 до 15.00,  в отеле   «Mercure»!!! будет работать образовательный трек, на котором выступят федеральные спикеры от «Деловой среды»:  

Елена Аношина - эксперт в проектировании целостной системы управления клиентским опытом; 

 Игорь Носов - руководитель специальных проектов компании АО «Деловая среда». Планируется работа «Менторской гостиной». 

Ссылка для регистрации действующих предпринимателей

ссылка для регистрации начинающих и будущих предпринимателей.

С 13.00 до 17.00 на Липецком городище в формате предпринимательского квеста и выступления спикеров,  пройдет "Бизнес-пикник" о бизнесе, от успешных предпринимателей региона.  

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Интересные интерактивные зоны, бизнес-квест, музыкальная программа, все это ждёт Вас на Липецком городище 24 мая!  

На площадке Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области вас ждут спикеры:  

«Предпринимательство в интернете» - Любавин Дмитрий, к.э.н., эксперт по развитию бизнеса, маркетингу и интернет-продвижению. Основатель агентства интернет-маркетинга DigitalMarketing2.ru.

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Также своей историей успеха с вами поделится выпускник МИСиС, начальник доменного цеха №1 ПАО «НЛМК» - Сергей Мясоедов. 


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Зона гостеприимства и мастер-классы от участников Союза: АО «Прогресс», ФГБОУ ВО «ЛГТУ», АО «Липецкий хладокомбинат», АО Продовольственная компания «ЛИМАК», Сеть магазинов правильных продуктов «Правильная корзинка», Липецкая Ассоциация Сварки и Контроля.  

Кроме того, состоится вручение благодарственных писем уникальным предпринимателям Липецкой области, будет организована выставка, музыкальная программа, интерактивные площадки. 

Мы ждём Вас! 

Организаторы: администрация Липецкой области, управление по развитию малого и среднего бизнеса. 

Телефоны организаторов: 22-20-30, 22-17-07, 22-08-20, 22-09-05. 
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#День предпринимателя

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