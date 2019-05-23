РСПП
21 минуту назад
Бизнес-пикник с участием регионального отделения РСПП
«День предпринимателя. Бизнес-пикник» пройдут 24 мая на площадках отеля «Mercure» и Липецкого городища.
Если вы мечтаете заниматься своим делом, но не знаете с чего начать – то Ваша площадка «Бизнес пикник» - зелёная трава, свежий воздух и море крутых фишек о бизнесе от успешных предпринимателей региона.
Если у Вас уже есть действующий бизнес – то отменяйте все планы и встречи и прокачивайте свои навыки с одними из лучших спикеров «Деловой среды». По итогу обучения Вы сможете разобрать свой бизнес досконально в «менторской гостиной»
Интересные интерактивные зоны, бизнес-квест, музыкальная программа, все это ждёт Вас на Липецком городище 24 мая!
С 10.00 до 15.00, в отеле «Mercure»!!! будет работать образовательный трек, на котором выступят федеральные спикеры от «Деловой среды»:
Елена Аношина - эксперт в проектировании целостной системы управления клиентским опытом;
Игорь Носов - руководитель специальных проектов компании АО «Деловая среда». Планируется работа «Менторской гостиной».
Ссылка для регистрации действующих предпринимателей;
ссылка для регистрации начинающих и будущих предпринимателей.
С 13.00 до 17.00 на Липецком городище в формате предпринимательского квеста и выступления спикеров, пройдет "Бизнес-пикник" о бизнесе, от успешных предпринимателей региона.
Интересные интерактивные зоны, бизнес-квест, музыкальная программа, все это ждёт Вас на Липецком городище 24 мая!
На площадке Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области вас ждут спикеры:
«Предпринимательство в интернете» - Любавин Дмитрий, к.э.н., эксперт по развитию бизнеса, маркетингу и интернет-продвижению. Основатель агентства интернет-маркетинга DigitalMarketing2.ru.
Также своей историей успеха с вами поделится выпускник МИСиС, начальник доменного цеха №1 ПАО «НЛМК» - Сергей Мясоедов.
Зона гостеприимства и мастер-классы от участников Союза: АО «Прогресс», ФГБОУ ВО «ЛГТУ», АО «Липецкий хладокомбинат», АО Продовольственная компания «ЛИМАК», Сеть магазинов правильных продуктов «Правильная корзинка», Липецкая Ассоциация Сварки и Контроля.
Кроме того, состоится вручение благодарственных писем уникальным предпринимателям Липецкой области, будет организована выставка, музыкальная программа, интерактивные площадки.
Мы ждём Вас!
Организаторы: администрация Липецкой области, управление по развитию малого и среднего бизнеса.
Телефоны организаторов: 22-20-30, 22-17-07, 22-08-20, 22-09-05.
Если у Вас уже есть действующий бизнес – то отменяйте все планы и встречи и прокачивайте свои навыки с одними из лучших спикеров «Деловой среды». По итогу обучения Вы сможете разобрать свой бизнес досконально в «менторской гостиной»
Интересные интерактивные зоны, бизнес-квест, музыкальная программа, все это ждёт Вас на Липецком городище 24 мая!
С 10.00 до 15.00, в отеле «Mercure»!!! будет работать образовательный трек, на котором выступят федеральные спикеры от «Деловой среды»:
Елена Аношина - эксперт в проектировании целостной системы управления клиентским опытом;
Игорь Носов - руководитель специальных проектов компании АО «Деловая среда». Планируется работа «Менторской гостиной».
Ссылка для регистрации действующих предпринимателей;
ссылка для регистрации начинающих и будущих предпринимателей.
С 13.00 до 17.00 на Липецком городище в формате предпринимательского квеста и выступления спикеров, пройдет "Бизнес-пикник" о бизнесе, от успешных предпринимателей региона.
Интересные интерактивные зоны, бизнес-квест, музыкальная программа, все это ждёт Вас на Липецком городище 24 мая!
На площадке Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области вас ждут спикеры:
«Предпринимательство в интернете» - Любавин Дмитрий, к.э.н., эксперт по развитию бизнеса, маркетингу и интернет-продвижению. Основатель агентства интернет-маркетинга DigitalMarketing2.ru.
Также своей историей успеха с вами поделится выпускник МИСиС, начальник доменного цеха №1 ПАО «НЛМК» - Сергей Мясоедов.
Зона гостеприимства и мастер-классы от участников Союза: АО «Прогресс», ФГБОУ ВО «ЛГТУ», АО «Липецкий хладокомбинат», АО Продовольственная компания «ЛИМАК», Сеть магазинов правильных продуктов «Правильная корзинка», Липецкая Ассоциация Сварки и Контроля.
Кроме того, состоится вручение благодарственных писем уникальным предпринимателям Липецкой области, будет организована выставка, музыкальная программа, интерактивные площадки.
Мы ждём Вас!
Организаторы: администрация Липецкой области, управление по развитию малого и среднего бизнеса.
Телефоны организаторов: 22-20-30, 22-17-07, 22-08-20, 22-09-05.