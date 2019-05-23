Пограничники будут отмечать в Липецке свой праздник два дня

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню пограничника, пройдут в областном центре 27 и 28 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, празднование Дня пограничника начнется с митинга-концерта. Он пройдет в понедельник, 27 мая в 19.00 на «Центральном» пляже в районе пограничного столба. Планируется, что в мероприятии примут участие около 100 человек.



На следующий день, 28 мая, на площади Героев в 10.00 организуют традиционный митинг. Он завершится шествием – колонна выстроится за оркестром и пройдёт по улицам Зегеля, Плеханова и Петровскому спуску до площади Революции. Затем участников праздника пригласят пройти к пограничному столбу, где будет организована концертная программа. Она начнется в 12.00. Ожидается, что митинг и концерт соберут около тысячи липчан.





