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Пограничники будут отмечать в Липецке свой праздник два дня

13 869
#День пограничника
Пограничники будут отмечать в Липецке свой праздник два дня

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню пограничника, пройдут в областном центре 27 и 28 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, празднование Дня пограничника начнется с митинга-концерта. Он пройдет в понедельник, 27 мая в 19.00 на «Центральном» пляже в районе пограничного столба. Планируется, что в мероприятии примут участие около 100 человек.

На следующий день, 28 мая, на площади Героев в 10.00 организуют традиционный митинг. Он завершится шествием – колонна выстроится за оркестром и пройдёт по улицам Зегеля, Плеханова и Петровскому спуску до площади Революции. Затем участников праздника пригласят пройти к пограничному столбу, где будет организована концертная программа. Она начнется в 12.00. Ожидается, что митинг и концерт соберут около тысячи липчан.


13 869
#День пограничника

Комментарии (13)

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Вопрос

18 минут назад
А лысый пограничник с финской ганицы придёт ?
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Алексей

22 минуты назад
Да, перезвонил, сказал с 20-00
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,,

25 минут назад
для Алексей, ты спросил -отвечаю сутки начинаются с 20-00
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Ежов Данила

26 минут назад
сколько дней у пограничника в году?!)
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Алексей

28 минут назад
И , ксати, спросите любого погранца, когда начинаются сутки и они ответят: с ноля часов ноля минут 28.05. А 27 не ДП
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,,

28 минут назад
для День пограничника отмечается 28 мая., сутки начинаются с 20-00
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Алексей

30 минут назад
Если они 27 начнут у столба, то 28 на митинг они не соберутся, мой брат День Пограничника отмечает прыжками с парашютом, зачем митинг? Это военный праздник, надо полосу препятствий бежать, стрельбы организовать, а так будет пьянка
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День пограничника отмечается 28 мая.

30 минут назад
Какого хрена собираться будут 27 числа. Идиоты. Ни один уважающи себя десантник не отмечает день ВДВ 1 августа, только 2 августа. Это тупая Уваркина что ли придумала ?
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Гость а

34 минуты назад
А что стыдного ??? Не смотрите и не пишите
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ку

35 минут назад
ага, и ты там свечку держал и патроны подавал.
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