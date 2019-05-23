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У 70% поставщиков питания в детские лагеря нашли нарушения

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#проверка #детский отдых
У 70% поставщиков питания в детские лагеря нашли нарушения

Компаниями выписаны штрафы.

В течение лета на территории Липецкой области планируется оздоровить около 50 тысяч детей в 560 учреждениях, в том числе в 17 загородных лагерях, 362 лагерях с дневным пребыванием, 60 лагерях труда и отдыха, 118 палаточных лагерях, 3 детских санаториях, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Эксперты ведомства ведут проверку организаций отдыха и оздоровления детей к летнему сезону и выясняют, как они готовы к приему ребят. Управлением выдано 282 предписания, в которые включено более 1400 мероприятий. В настоящее время выполнение предписаний составляет 96%. Были проверены 54 компании, с которыми заключены договора на поставку продуктов питания в оздоровительные лагеря, в 43 организациях выявлены нарушения санитарного законодательства. За выявленные нарушения наложено 49 штрафов.

Сообщается, что во всех загородных лагерях проведены очистка и уборка территорий, ремонт водопроводных и канализационных сетей, жилых и бытовых корпусов, столовых, медицинских пунктов. Противоклещевые обработки проведены на территории 62 га при плане 80 га.

По результатам проведенных проверок и экспертных оценок специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» управлением выдано 515 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии организаций, осуществляющих деятельности по отдыху и оздоровлению детей, санитарным правилам и нормативам, что составляет 92% от запланированных к работе оздоровительных учреждений.
445
#проверка #детский отдых

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