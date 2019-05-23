Происшествия

сегодня, 09:33

В Липецкой области пожарные отстояли жилые дома

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#пожар
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В Липецкой области пожарные отстояли жилые дома

Грела сухая трава.

21 мая в около полуночи на пульт связи ОПСП №7 села Васильевка Воловского района поступило сообщение о загорании сухой травы в селе Малый Липовчик. Площадь возгорания составила площадью 75 кв. м. Существовала угроза распространения огня на  жилые дома.

Пожарными возгорание было локализовано. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара устанавливается, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.

979
#пожар
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