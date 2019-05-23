Липчан ждут на спектакль в епархии

Артисты представят работу о любви к русской глубинке.

Театральная студия «Духовный сад» липецкого православного общества «Трезвение» 25 мая представит в актовом зале Липецкого епархиального управления спектакль «Русский крест». Он создан по одноименной поэме брянского поэта Николая Мельникова, уточняют в центре поддержки и развития НКО Липецкой области.



Поэма Николая Мельникова «Русский крест» наполнена любовью к русской глубинке, а во главе угла стоит духовный поиск и спасение. Самодеятельные артисты творческой группы «Духовный сад» создали многогранные, яркие образы русских людей, проживали, пропускали их через себя, и искренне делились этим со зрителями. Проект реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива» и конкурса социальных проектов «Активное поколение».



Начало спектакля запланировано на 14 часов. Вход свободный.