Банк оштрафовали за обман потребителей

Ежемесячный платеж по займу внезапно вырос почти на 20%.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области выписало штраф в 150 000 рублей ПАО «Совкомбанк». Специалисты Роспотребнадзора проверили жалобу заемщицы и нашли в работе кредитной организации нарушение, но в банке с выводами проверяющих не согласились и решили обжаловать постановление о штрафе в арбитражном суде Липецкой области.



Как указано в материалах суда, жительница Липецкой области в 2018 году взяла в «Совкомбанке» кредит на 299 882 рубля. Внимательно изучив документы, женщина пришла к выводу, что банк обманул ее при заключении договора, и липчанка за защитой своих интересов отправилась в Роспотребнадзор. Эксперты ведомства провели проверку. Они установили, что сотрудник банка ввел потребителя в заблуждение относительно сумм ежемесячного платежа и полной суммы возврата. ПАО «Совкомбанк» вменили в вину то, что в заявлении о предоставлении кредита ежемесячный платеж составляет 10 607,57 рублей, но фактически липчанку обязали платить за кредит по 12 155,92 рублей в месяц. Причем в эту сумму включили сервисные услуги. Эксперты за это нарушение привлекли ПАО «Совкомбанк» к административной ответственности по ст. 14.7. «Обман потребителей» и выписали штраф.



Представленные доказательства и выводы Управления Роспотребнадзора о совершении ПАО «Совкомбанк» правонарушения банком не опровергнуты, посчитали в суде и полностью отклонили заявление кредитной организации. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в Воронеже.