Общество
сегодня, 07:59
Кучи снятого асфальта на улице Привокзальной разравняли
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Дорога на улице Привокзальной в Липецке приведена в порядок, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Кучи асфальтовой крошки разравняли и привели в порядок местный проезд. Теперь по улице могут продвигаться как легковые автомобили, так и мусоровозы.
Напомним, что в конце прошлой недели на улицу Привокзальную завезли асфальтовую крошку для отсыпки проезжей части. Крошку высыпали прямо на дорогу, также были засыпаны подъезды к частным домам. Проезд по улице стал затруднен, из-за этого с улицы несколько дней не вывозили мусор.
Напомним, что в конце прошлой недели на улицу Привокзальную завезли асфальтовую крошку для отсыпки проезжей части. Крошку высыпали прямо на дорогу, также были засыпаны подъезды к частным домам. Проезд по улице стал затруднен, из-за этого с улицы несколько дней не вывозили мусор.
8 707
Юрок Алтушок.
Житель с ул.Привокзальная
Народный контроль
Викторм
Житель с ул.Привокзальная
Кардош галик лох
Вася Пупкин ©
Вася