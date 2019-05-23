Общество

сегодня, 07:59

Кучи снятого асфальта на улице Привокзальной разравняли

8 707
#дорожные работы
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Кучи снятого асфальта на улице Привокзальной разравняли

Дорога на улице Привокзальной в Липецке приведена в порядок, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кучи асфальтовой крошки разравняли и привели в порядок местный проезд. Теперь по улице могут продвигаться как легковые автомобили, так и мусоровозы.

Напомним, что в конце прошлой недели на улицу Привокзальную завезли асфальтовую крошку для отсыпки проезжей части. Крошку высыпали прямо на дорогу, также были засыпаны подъезды к частным домам.  Проезд по улице стал затруднен, из-за этого с улицы несколько дней не вывозили мусор.

8 707
#дорожные работы
1

Комментарии (8)

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Юрок Алтушок.

11 минут назад
А какими нормативными документами предусмотрен верхний слой дорожного покрытия из асфальтовой крошки.
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Житель с ул.Привокзальная

19 минут назад
Народный контроль, никакой альтернативы нет в данном случае, на этой улице находится школа и за все время существования ее и улицы, асфальта там не было никогда. Грязь и ямы дети обходят по железнодорожным путям, которые расположены совсем близко к этой дороге.
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Народный контроль

44 минуты назад
Житель с ул.Привокзальная, информация к размышлению - скоро выборы! Альтернатива: Быханов сад или 1 км на улице Привокзальной!
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Викторм

49 минут назад
О. Раньше десятилетиями по собственному гуано топали и ничего. Теперь отсыпали проезд - понеслись возмущенные крики... :-)
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Житель с ул.Привокзальная

сегодня, 08:16
И как это можно назвать дорогой???? В каждом дворе дети, на велосипеде или самокате по такому ужасу просто не проехать, а если упасть на такой "дороге", костей не собрать(((. И какую обувь надо на такое покрытие!? это просто издевательство. На километр дороги нельзя найти нормальное покрытие???? Это просто издевательство !!!!!
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Кардош галик лох

сегодня, 08:16
На Городе 48 еще те грамотеи.
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Вася Пупкин ©

сегодня, 08:15
Вася, не надо их трогать! Звезд гусиного помет..., простите, пера не выучить уже никогда!
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Вася

сегодня, 08:09
Маладцы что разрАвняли
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