Доброе утро, Липецк!

Сегодня 23 мая 2019 года. Всех с Днем черепахи. Да, вот так, без предупреждения.



День в истории



Хочется, чтобы все было легко и красиво, чтобы ландыши не отцветали никогда и чтобы вся жизнь была сплошным приятным путешествием. Но увы.



Хотелось бы также, чтобы мировая история была одним непрерывным процессом братания, единения, взаимопомощи и развития. Так ведь нет же. То путается под ногами инквизиция, то на Руси церковный раскол, то колонизация, то монголо-татарское иго, то блокада, то сыпной тиф.



Но глянешь — а кто-то собирает по крупицам хорошее, созидает, вставляет новые стекла вместо выбитых, наварил супа, играет на дудочке…



Вот в 1873 году в Москве впервые показали оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». Вот Иван Тургенев отучился в Оксфорде и получил звание доктора гражданского права.



Вот в Вену съехались борцы на первый чемпионат мира. Все в старомодных трико, с подкрученными усами...



Вот в Грузии заговорило первое радио — 1925 год. А вот в СССР наконец перестали глушить сигналы радиостанции «Голос Америки». Вот Бьорк в Каннах премию получила за роль в фильме «Танцующая во тьме». Есть все-таки за что уцепиться и остаться оптимистом. При желании, конечно.



Музыкальная пауза



И конечно, припевать лучше хором:







Фильм, ради которого Уилл Смит посинел



На экраны выходит диснеевский «Алладин». Судя про трейлеру, авторы ленты постарались сделать все максимально близко к известному мультику, иногда даже кажется, что чересчур.



Впрочем, не будем цепляться раньше времени: май, хочется весело прогуляться с детьми в кино и посмотреть что-то легонькое и красивое. А фильм, судя про трейлеру, действительно красивый, к тому же подросло новое поколение детей, которых уже старым диснеевским мультиком не удивишь. Тигр как живой, человеческая мимика у обезьянки, реалистичный полет на ковре, эффектные виды и планы — вся прелесть современной компьютерной графики к нашим услугам.



К тому же, не будем отрицать, музыка в исконном мультике была просто замечательная и хорошо, что она перекочевала в новый фильм в полном объеме.





Погода



Сегодня в Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха от +23 до +25 градусов.



Транспорт



На часах всего семь, а липчане уже спешат по делам. Судя по карте пробок, они выбирают маршруты через улицы Терешковой, Гагарина, Советскую; есть затруднения на выезде из «Елецкого», улице Стаханова и проспекте Победы.









Отключения



Сегодня в связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах по улицам Нектарная, Фиалковая, Черешневая, Ивовая, Лозовая, Грушевая, Ореховая, Радужная, Знаменского, Дальняя, Онуфриева, Полунина, Басинского, Граничная, Красивая, СНТ Дачный-1, СНТ-Дачный-2 , СНТ Металлург-3.



Кроме того, ремонтные работы станут причиной прекращения подачи питьевой воды следующим потребителям:



- частный сектор: ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Солнечная, ул. Городовикова, ул. Медицинская, ул. Рябиновая, ул. Рудничная, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Прудная, ул. Поселковая, ул. Паровозная, ул. Техническая.



Подвоз воды по заявкам жителей.







