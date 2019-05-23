Общество

сегодня, 06:17

Доброе утро, Липецк!

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#Доброе утро!
Доброе утро, Липецк!

Сегодня 23 мая 2019 года. Всех с Днем черепахи. Да, вот так, без предупреждения.  

День в истории 

Хочется, чтобы все было легко и красиво, чтобы ландыши не отцветали никогда и чтобы вся жизнь была сплошным приятным путешествием. Но увы.  

Хотелось бы также, чтобы мировая история была одним непрерывным процессом братания, единения, взаимопомощи и развития. Так ведь нет же. То путается под ногами инквизиция, то на Руси церковный раскол, то колонизация, то монголо-татарское иго, то блокада, то сыпной тиф.  

Но глянешь — а кто-то собирает по крупицам хорошее, созидает, вставляет новые стекла вместо выбитых, наварил супа, играет на дудочке…  

Вот в 1873 году в Москве впервые показали оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». Вот Иван Тургенев отучился в Оксфорде и получил звание доктора гражданского права.  

Вот в Вену съехались борцы на первый чемпионат мира. Все в старомодных трико, с подкрученными усами... 

Вот в Грузии заговорило первое радио — 1925 год. А вот в СССР наконец перестали глушить  сигналы радиостанции «Голос Америки». Вот Бьорк в Каннах премию получила за роль в фильме «Танцующая во тьме». Есть все-таки за что уцепиться и остаться оптимистом. При желании, конечно.  

Музыкальная пауза 

И конечно, припевать лучше хором: 



Фильм, ради которого Уилл Смит посинел 

На экраны выходит диснеевский «Алладин». Судя про трейлеру, авторы ленты постарались сделать все максимально близко к известному мультику, иногда даже кажется, что чересчур.  

Впрочем, не будем цепляться раньше времени: май, хочется весело прогуляться с детьми в кино и посмотреть что-то легонькое и красивое. А фильм, судя про трейлеру, действительно красивый, к тому же подросло новое поколение детей, которых уже старым диснеевским мультиком не удивишь. Тигр как живой, человеческая мимика у обезьянки, реалистичный полет на ковре, эффектные виды и планы — вся  прелесть современной компьютерной графики к нашим услугам.  

К тому же, не будем отрицать, музыка в исконном мультике была просто замечательная и хорошо, что она перекочевала в новый фильм в полном объеме.  


Погода

Сегодня в Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха от +23 до +25 градусов.

Транспорт

На часах всего семь, а липчане уже спешат по делам. Судя по карте пробок, они выбирают маршруты через улицы Терешковой, Гагарина, Советскую; есть затруднения на выезде из «Елецкого», улице Стаханова и проспекте Победы.




Отключения

Сегодня в связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах по улицам Нектарная, Фиалковая, Черешневая, Ивовая, Лозовая, Грушевая, Ореховая, Радужная, Знаменского, Дальняя, Онуфриева, Полунина, Басинского, Граничная, Красивая,  СНТ Дачный-1, СНТ-Дачный-2 , СНТ Металлург-3. 

Кроме того,  ремонтные работы станут причиной  прекращения подачи питьевой воды следующим потребителям:

- частный сектор: ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Солнечная, ул. Городовикова, ул. Медицинская, ул. Рябиновая, ул. Рудничная, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Прудная, ул. Поселковая, ул. Паровозная, ул. Техническая.

Подвоз воды по заявкам жителей.



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#Доброе утро!

Комментарии (1)

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Доброе утро?

9 минут назад
50% Строительных организаций на грани банкротства ,25% Авиакомпаний на грани банкротства , Скажи ,Вован ,что остается нам ?.
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