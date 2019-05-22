Руководитель региона проинспектировал ход капремонта в липецких многоэтажках

Теперь подрядчик не сможет сдать объект без приёмки работ старшего по дому.



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Врио главы администрации Липецкой области вместе с и.о. мэра Липецка Евгенией Уваркиной встретился с жителями домов, в которых идёт выполнение капитального ремонта. Объезд начался с одной из первых высоток города - дома №2 по улице Яна Берзина. Жильцов дома беспокоил фасад, который несколько лет находится в «предаварийном» состоянии. После их обращения в ФКР сроки ремонта были перенесены и сейчас здесь активно идут работы по утеплению стен с применением технологии «мокрого» фасада. Работы по ремонту фасада ведутся на принципе софинансирования от администрации Липецкой области.



Ещё один дом, который посетили представители власти - №104 по улице Гагарина, здесь идёт к завершению полный комплекс работ: капитальный ремонт инженерных систем дома, ремонт и утепление по технологии «вентилируемый фасад». Активно идут работы по капремонту и в общежитии по улице Гагарина,129.



В этом году запланированы работы в 15 общежитиях региона - в том числе, на условиях государственного софинансирования. В Фонде капитального ремонта оперативно решают как организационные, так и технические вопросы.



- Мы уже поменяли позицию по сдаче домов после капитального ремонта - мы не будем принимать у подрядчика работы без приемки работ старшего по дому и управляющей компании, - рассказал исполняющий обязанности генерального директора ФКР по Липецкой области Константин Востриков.



В этом году Фондом капремонта в регионе запланировано проведение строительно-монтажных работ в 527 многоквартирных домах. На сегодняшний момент работы идут в 250 домах, по остальным объектам предстоит конкурсный отбор подрядных организаций.

