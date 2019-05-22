Происшествия

15 минут назад

30-летняя ельчанка зарезала сожителя на пороге квартиры

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#убийство
30-летняя ельчанка зарезала сожителя на пороге квартиры

Женщина ударила его ножом в сердце.

Следственным отделом по Ельцу СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 30-летней жительницы города , обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, следствием установлено, что днем 1 марта этого года обвиняемая поссорилась с пьяным сожителем. После конфликта мужчина ушел из квартиры, а ельчанка пригласила в гости знакомого. К вечеру вернулся её сожитель и стал стучать в дверь, требуя его впустить. Однако хозяйка квартиры, не желая выяснять с ним отношения, взяла нож, и, открыв дверь, нанесла сожителю удар в сердце, после чего вернулась к гостю. Спустя время вышла на лестничную площадку и, увидев тело сожителя, обратилась за медицинской помощью.

При первоначальных следственных действиях вину в совершении преступления фигурантка не признала, выдвинув версию о причастности к убийству её гостя. Однако её доводы в ходе следствия были опровергнуты собранными доказательствами, при предъявлении которых женщина призналась в содеянном, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего. Показания также подтвердила в ходе их проверки на месте происшествия.

Вменяемость женщины в момент совершения преступления подтвердили эксперты. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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#убийство

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