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24 минуты назад

Роспотребнадзор дал детским лагерям 13 тыс. поручений по улучшению еды

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Перед началом сезона летним лагерям предстоит выполнить 13 тыс. мероприятий, касающихся организации питания детей. Соответствующее предписание выдал им Роспотребнадзор после ряда проверок. 

По данным «Известий», нынешним летом в стране будут работать 42 тысячи оздоровительных учреждений, где смогут отдохнуть до 5 млн детей. Как выяснили эксперты, в лагерях дети чаще всего рискуют съесть в столовой несвежую или неправильно приготовленную пищу. 

Это чревато массовыми отравлениями, на случай которых Минздрав поручил подготовить в больницах резервные койки. К сезону готовится и МЧС: специалисты ведомства взяли под контроль 38 тыс. лагерей, где начались проверки.   

Особое внимание инспекторы уделяют пожарной безопасности в учреждениях, которые находятся в лесных массивах. Также в министерстве обеспокоены безопасностью детей на воде и уже разрабатывают план действий на случай ЧП. 
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