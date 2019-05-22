В России

27 минут назад

Устойчивость асфальта к шипованной резине планируют повысить в России

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#дороги
Устойчивость асфальта к шипованной резине планируют повысить в России

В России планируется разработать новый ГОСТ для асфальтобетонных покрытий. Его применение повысит устойчивость дорог при использовании автомобилистами шипованной резины. Разработка предварительного национального стандарта (ПНСТ), который будут тестировать в течение нескольких лет, начнется уже в 2019 году. 

Как сообщают «Известия», об этом говорится в материалах к заседанию проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» под председательством вице-премьера Максима Акимова, прошедшему в конце марта 2019 года. 

В материалах отмечается, что в стране актуальна проблема негативного влияния шипованных шин на состояние дорог. Использование автомобилистами зимней резины приводит к так называемому истиранию каменной породы в составе покрытия.  

Нормы, действующие с 2014 года, предусматривают использование метода микро-Деваль. В то же время в странах Северной Европы, где эта проблема также актуальна, используется иной метод испытаний — Nordic test, говорится в документе.  

Специалисты сопоставят результаты по обоим методам с «последующей оценкой истирания каменного материала в составе асфальтобетона». По итогам эксперимента будет разработан ПНСТ на основе европейского метода Nordic test. В Росавтодоре подтвердили «Известиям», что работа над новым стандартом начата и включена в ведомственный план. 
70
#дороги

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