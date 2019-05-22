Погода в Липецке

43 минуты назад

Циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди

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#дожди
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Циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди

23 мая на погоду в Липецкой области окажет отдаленное влияние циклон, проходящий по северу Европейской территории России — днем пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны грозы. 

24 мая Липецкая область окажется в малоградиентном поле — местами также пройдут небольшие дожди. 25 мая Липецкая область окажется под влиянием циклона с запада, который принесет повсеместные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/сек, при грозе возможны порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем - от 21 до 26 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.

День 23 мая стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 1 градус мороза.



641
#дожди
1

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