Происшествия

сегодня, 16:41

В липецкую колонию пытались пронести наркотики в баночках с кремом для обуви

2 504
#УФСИН #наркотики
В липецкую колонию пытались пронести наркотики в баночках с кремом для обуви
В ходе реализации оперативной информации в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области у граждан, прибывших на длительное свидание к осужденному, было обнаружено и изъято наркотическое вещество, предположительно марихуана.

Вещество пытались доставить ухищренным способом, упаковав его в баночках с кремом для обуви и пронести на территорию режимного объекта.

В отношении виновных лиц по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные граждане дали признательные показания и согласились сотрудничать со следствием, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
2 504
#УФСИН #наркотики

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

35 минут назад
Такое ощущение кругом наркоманы
ответить

Етить колотить - новость!

сегодня, 16:48
Теперича, посодютъ этих граждан! Принесли травку... Им уже вряд ли кто принесет...
ответить

Еще в рубрике

#убийство
30-летняя ельчанка зарезала сожителя на пороге квартиры

14 минут назад

Происшествия
Спасатели подорвали две старые бомбы
#боеприпасы
1
Спасатели подорвали две старые бомбы

сегодня, 16:27

Происшествия
Жителя Ростовской области будут судить за попытку подкупа инспекторов ДПС в Ельце
#взятка
Жителя Ростовской области будут судить за попытку подкупа инспекторов ДПС в Ельце

сегодня, 16:08

Происшествия
20-летнего студент будут судить за интимную связь со школьницей
18
20-летнего студент будут судить за интимную связь со школьницей

сегодня, 12:44

Происшествия
Видеофиксация задокументировала попытку подкупа автоинспектора
#взятка
12
Видеофиксация задокументировала попытку подкупа автоинспектора

сегодня, 11:37

Происшествия
Мужчина спрыгнул с городского моста в Данкове
#происшествия на воде
17
Мужчина спрыгнул с городского моста в Данкове

сегодня, 11:02

Происшествия