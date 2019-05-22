В липецкую колонию пытались пронести наркотики в баночках с кремом для обуви

В ходе реализации оперативной информации в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области у граждан, прибывших на длительное свидание к осужденному, было обнаружено и изъято наркотическое вещество, предположительно марихуана.



Вещество пытались доставить ухищренным способом, упаковав его в баночках с кремом для обуви и пронести на территорию режимного объекта.



В отношении виновных лиц по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные граждане дали признательные показания и согласились сотрудничать со следствием, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

