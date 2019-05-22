«Английский летчик» выманил у женщины 379 000 рублей

После перевода денег галантный ухажер исчез.

44-летняя жительница Омского района купилась на обман мошенников. Как сообщает УМВД Омской области, доверчивая женщина поверила другу по переписке и перевела ему 379 000 рублей. После того, как перевод был получен, кавалер исчез.



Омичка пару дней назад зарегистрировалась на сайте знакомств. Ей написал незнакомец. Он представился разведенным летчиком гражданской авиации Англии, ищущем на сайте спутницу жизни и мачеху его сыну. В ходе переписки «английский летчик» сообщил, что готов прилететь в Омск, но взять на себя все расходы предложил омичке. Поскольку несколько подруг женщины уже имели позитивный опыт интернет-знакомств, потерпевшая поверила незнакомцу и перевела на указанный им банковский счет 379 000 рублей. Но встречи так и не дождалась.



Полицейские устанавливают место пребывания и личность злоумышленника. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.