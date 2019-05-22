В России
38 минут назад
Женщина заплатила деньги за виртуальный отель
Жительницу Кирова обманули мошенники.
В отдел полиции обратилась кировская пенсионерка, которая перевела мошенникам 33 000 рублей, сообщили в УМВД по Кировской области.
Пенсионерка рассказала, что нашла рекламу отеля в Абхазии в марте. Клиентам обещали большие скидки при полной предоплате за бронирование номера, пишет портал «Свой Кировский». Кировчанка перевела деньги на указанный счёт, но мошенники перестали выходить на связь. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.
Пенсионерка рассказала, что нашла рекламу отеля в Абхазии в марте. Клиентам обещали большие скидки при полной предоплате за бронирование номера, пишет портал «Свой Кировский». Кировчанка перевела деньги на указанный счёт, но мошенники перестали выходить на связь. Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы.