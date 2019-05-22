В России

53 минуты назад

Лето придет с теплом

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#погода #прогноз
Лето придет с теплом

Россиян ждет комфортное начало июня.

Начало лета на большей части территории России будет теплым, столбики термометров покажут среднюю температуру выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут «Известия».

Прошедшая зима не была суровой, а март стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в России за все время наблюдений. Также апрель оказался теплее нормы на 2,5 градуса, дополняют «Аргументы и факты». Тем не менее, никакой тенденции по одному-двум годам вывести нельзя. Вильфанд подчеркнул, что после суровой зимы бывает как теплое, так и очень холодное лето.

Самый тёплый конец мая был в 2007 году: выше +31° с 27-го по 31-е число, что сравнимо с июльскими температурами юга России, уточняет «Российская газета». А до этого очень тёплые майские деньки были в далёких 1891 и в 1987 годах. В 1987-м столбики термометров показывали до +30,5°.
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#погода #прогноз

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