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Самолет Пугачевой станет музейным экспонатом

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#Алла Пугачева #самолет
Самолет Пугачевой станет музейным экспонатом

Борт станет на вечный прикол в Новосибирске.

Сегодня в аэропорту Толмачёво приземлился самолёт Ту-134Б-3. Ранее на этом борту летала российская примадонна Алла Пугачева, пишет «1НСК». Лайнер совершил свой последний рейс в Новосибирск из Мирного, чтобы стать экспонатом новосибирского музея авиации.

В 90-е самолет был личным бортом Аллы Пугачевой, после «службы» у легендарной эстрадной певицы стал перевозить обычных пассажиров. Сейчас на ходу осталось всего несколько таких машин, они принадлежат федеральным ведомствам и частным компаниям, уточняет «Газета.ру».

Самолет выпустили в 1980 году. Он «работал» почти четыре десятка лет. По информации russianplanes.net, Ту-134Б с бортовым номером RA-65693 в течение года был личным самолет Аллы Пугачевой. В 1998-1999 годах он летал с надписью «АЛЛА», дополняет издание INFOX.
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#Алла Пугачева #самолет

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