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сегодня, 15:23

Рада отказала Зеленскому

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#Зеленский #Украина #выборы
Рада отказала Зеленскому

Депутаты не стали рассматривать законопроект.

Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах, пишет «Российская газета». В нем предлагалось отменить мажоритарную систему и понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

Депутаты отказались включать в повестку дня рассмотрение этого вопроса, за проголосовали только 92 депутата. За изменение закона о госзакупках относительно подготовки ЦИКа к проведению досрочных выборов проголосовали 127 депутатов. Для принятия законопроектов необходимо как минимум 226 голосов. Всего на заседании было зарегистрировано 240 депутатов, уточняет РБК.

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского, напоминает «Коммерсант». После выступления в должность он заявил о роспуске Верховной рады из-за низкого доверия граждан. Внеочередные выборы в парламент должны пройти 21 июля.
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#Зеленский #Украина #выборы

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