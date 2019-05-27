Здравствуй, Америка!

Когда от поездки вашей мечты вас отделяет лишь виза — особенно обидно ошибиться. С американской визой именно так: одно неверное движение, и она недосягаема, как берега Индии для Христофора Колумба. Мы собрали всё, что нужно знать, чтобы получить американскую визу.

Начнём с того, что это непросто. Нет, не так — это архисложно, она и раньше-то сама в руки не давалась, а теперь — немножко политики, немножко экономики и, сами понимаете, не слишком нас нам хотят видеть. Без помощников - профессионалов непросто. Но мы-то хотим в Америку! А значит — вперед, для начала собираем пакет документов:

1) действительный заграничный паспорт, со сроком действия как минимум на полгода дольше предполагаемой длительности визита в США

2) правильно заполненная анкета

3) оплаченный консульский сбор

4) бронирование собеседования в Консульстве

Следующий этап — пробиться на сайт американского посольства в Москве, Екатеринбурге или во Владивостоке и записаться на приём. Свободные даты на собеседования разбирают в считанные секунды, поэтому дешевле всего пройти собеседование в Москве – меньше трат на дорогу. Судя по свидетельствам очевидцев, сделать это самостоятельно практически нереально: выполнение, казалось бы, понятных инструкций чаще всего приводит к «ошибке записи», а повтор — к блокировке вас за излишне активное обращение к сайту. А в это время консульский сбор неумолимо «сгорает», потому что он имеет определённый срок. Это тот случай, когда лучше довериться профессионалам: они умеют «кликать» куда надо и когда надо.

И вот вы в очереди к офицерам консульства для получения визы в США. Не спешите расслабляться, впереди самое сложное: убедить их в том, что ваш визит абсолютно безопасен для Америки.







Группы риска

Отказ в визе посольства и консульства дают без объяснения причин, но, как нам рассказали в «Первом Визовом Центре г. Липецка» , понять логику и выстроить свою линию всё-таки возможно. С большой вероятностью отказ в туристической визе ждёт незамужних девушек и тех, у кого почти вся семья уже живёт в Штатах: высок риск нелегальной иммиграции. Эта категория тоже получает визы, есть свои секреты, которые используют в «Первом Визовом Центре г. Липецка» , для одобрения въезда для этих граждан. С подозрительностью смотрят на обладателя девственно чистого загранпаспорта, видимо, ждут, что такой человек как увидит Америку, так и не захочет больше никуда уезжать. Чем старше турист, тем доверия больше — предполагается, что у человека что-то уже есть на Родине. И вот это наш плюс! Будут очень кстати все подтверждения, что вы не планируете стать нелегальным мигрантом: свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, данные о пожилых родителях, копии прав собственности на недвижимость. Дайте почувствовать офицеру консульства, что на родине вас многое держит. Правильно объяснить, зачем вам очень срочно нужно в Америку, — тоже наука: если есть возможность документально подтвердить цель визита, обязательно приложите эти бумаги.





Глаза в глаза

Следующая ступень миссии под названием «получить визу в США» — подтверждение финансовой состоятельности и собеседование. С первым более или менее легко — у вас на счету должна быть определенная сумма, минимум можно прикинуть из расчета 100 долларов на день. Впрочем, может быть и меньше, но плюс еще кредитка. В каждом индивидуальном случае возможны варианты, лучше проговорить их заранее с людьми понимающими, особенно если в обычной жизни кредитка с лимитом в 5000 долларов — не ваша история.

А вот собеседование с офицером консульства — это то, к чему следует серьёзно подготовиться, от этого милого разговора, собственно, и зависит — увидите вы Америку, а она вас или нет. Мы выбрали несколько советов от противного, то есть чего точно делать не стоит:

• шутить — даже если у вас прекрасное чувство юмора и обычно оно помогает справиться с волнением, сейчас не тот случай: вы просто-напросто можете не совпасть с офицером в понимании того, что смешно, а что не очень

• заводить разговор на отвлеченные темы — в этом кабинете вопросы задаёт офицер, примите это и постарайтесь спокойно и доброжелательно отвечать

• показывать блестящее знание английского — не заставляйте собеседника заподозрить, что не зря вы всю жизнь к этой поездке готовились, без цитирования Байрона в этот раз можно обойтись

• выбирать броский или слишком официальный стиль одежды — да, это деловая встреча, но демонстративность не вызывает расположения, «просто, но с достоинством» — вот девиз для вашего гардероба в этот день

• врать — это всегда чувствуется, а иногда и довольно быстро проверяется. В этом случае вас могут выгнать с позором и штампом «Высокие миграционные риски» и второй круг пройти будет уже гораздо сложнее

• покупать заранее билеты и бронировать отель — это может быть расценено как излишняя самонадеянность







Вы не одни!

Впрочем, это лишь малая толика всех «не надо» — для каждого набор советов свой. Выстроить линию поведения лучше всего с экспертами в этом вопросе, благо, в Липецке уже есть «Первый Визовый Центр» , где работают над получением виз во все страны мира. Здесь консультируют и тех, кому нужна виза в Америку. Обычно на поиск «окошка» в Консульстве в Москве и подготовку к собеседованию уходит от недели до месяца. Вы спокойно и уверенно отправляетесь в Москву на встречу с офицером. Спокойно ещё и потому, что в случае форс-мажора вам вернут деньги. Но не будем думать о грустном, потому что всё получится!





«Первый Визовый Центр в Липецке»







Фото взято с бесплатного фотостока https://pixabay.com/ru/ © 2019





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