Начало перемен в Нижнем парке оценили в 29 млн рублей

На эти деньги благоустроят часть зоны отдыха.

Управление строительства Липецка объявило тендер на благоустройство Нижнего парка. За 29 688 818 рублей планируют выполнить первый подэтап первого этапа комплексного обновления. Сейчас управление строительства ищет подрядчиков на проект. Победителя торгов намерены выявить к середине июня.В рамках благоустройства обновят малую толику парка: участок от подземного перехода до главного входа с захватом зоны фонтанчиком минеральной воды. Но работы будет много. В парке обновят покрытие и заменят его на черно-серую плитку, продолжат сеть велодорожек, отремонтируют лестницы и подпорную стенку, отделают подпорную стенку у часовни и обновят бювет. Кроме того, в парке планируется замена освещения, озеленение. После выполнения первого подэтапа в зоне отдыха появится велопарковка. Его хотят поставить на проходе от фонтана к центральной аллее. Также в парке поставят новые скамейки с спинками из натурального дерева, радиусные лавочки, новые урны — всего 64 малые архитектурные формы. По большей части их установят в зоне строящегося бювета.Работы должны быть завершены к 1 сентября.