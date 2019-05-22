Общество

30 минут назад

Школы экономили на премиях для учителей

4 334
#зарплаты #премии
Школы экономили на премиях для учителей

Зарплаты бюджетников обсудили на заседании в администрации Липецкой области. Об исполнении «дорожной карты» по довольствию для отдельных категорий служащих докладывала заместитель начальника регионального управления труда и занятости Елена Походаева.

Елена Походаева начала отчет на позитивной ноте, но врио главы региона Игорь Артамонов быстро осадил подчиненную: о зарплатах липчан не стоит говорить радостным тоном — в этой сфере еще много проблем. Игорь Артамонов сразу предупредил ее, что «Вы не услышите, какая вы молодец»: рост средних зарплат не говорит о том, что зарплаты стали достаточными и высокими.

Да, средние зарплаты бюджетников в Липецкой области за шесть лет выросли. Особый акцент в докладе был сделан на зарплату медиков и учителей. К примеру, педагоги детских садов стали получать в 2,5 раза больше (рост с 10 до 25 тысяч рублей), работники дополнительного образования — в 3 раза больше (с 9 до 27 тысяч), педагоги общего образования и преподаватели колледжей — 1,5 раза больше, специалисты по работе с детьми-инвалидами — в 1,7 раза больше. У врачей зарплата выросла в 2,2 раза и составляет свыше 50 000 рублей, у медперсонала средней категории — в 2,1 раза (около 30 000 рублей), у младшего медперсонала сразу в 3,3 раза (около 25 000 рублей). Работники учреждений культуры по сравнении с 2012 годом стали получать в 3,7 раз больше (свыше 23 000 рублей), а специалисты сферы культуры — в 2,1 раза (около 20 000 рублей). В целом, регион хорошо исполнил «дорожную карту». Позитивную картину подпортили только врачи: рост их зарплат отстает от графика на 0,3%. Это произошло, как пояснил начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков, из-за частой смены регламентной документации, но ситуация легко выправляется. Как говорится, обещали «догнать и перегнать».

Игорь Артамонов отметил, что указанные суммы - «средняя температура по больнице». Врио уточнил, что часто люди не получают тех зарплат, что были озвучены на совещании, и у них возникает закономерный вопрос: где же мои деньги. В каждой ситуации надо разбираться персонально. Зачастую бывает, что сотрудник просто не нарабатывает на среднюю по его отрасли зарплату. Бывает, служащие не имеют квалификации, стажа, достаточного объема нагрузки, не стремятся развивать свои компетенции. Отсюда — скоромная зарплата. Но случается, что и рвущиеся в бой бюджетники не получают заслуженного. Так, Игорь Артамонов выяснил, что в Задонском районе и Липецке директора школ придерживали премиальный фонд, и педагоги оставались без заработанного, без законных премиальных. В ситуации быстро разобрались и выплатили учителям положенное.






img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
4 334
#зарплаты #премии

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дмитрий

2 минуты назад
Ктулху, а еще эта порочная система повышения зарплат, когда увеличивают оклад, кричат об этом на каждом шагу, но при этом уменьшают стимулирующие выплаты (за интенсивность, премиальные и т.д.) и помалкивают. В итоге на бумаге оклад растет, а вот зарплата остается на прежнем уровне, так как в ней просто поменялись пропорции базовой части, стимулирующих и компенсацимонных выплат. И так повсеместно!
ответить

Дмитрий

5 минут назад
Всё это конечно хорошо, но почему всегда разговор только об учителях, врачах и военных? У нас других категорий работников нет? Нужно повышать зарплаты работникам не по должности (учитель например), а вообще всем работникам сферы образования. Школа это не только директор и учителя, но еще библиотекари, бухглатеры, кадровики, уборщицы, дворники и т.д. Учитель человек и нуждается в повышении зарплаты, а техничка или бухгалтер (с таким же высшим образованием) не человек и пусть сидит на 3-х копейках? Почему-то всегда забывают о других работниках сфер образования, здравоохранения и т.д.
ответить

Ктулху

6 минут назад
А теперь комментарии по докладу. Реальная зарплата значительно ниже. Все эти цифры взяты с потолка. Можно выложить квиточки. Хотя кому они нужны. Рост цен в магазинах, как раз эти 2 раза или 100%. Я помню масло которое было 62 рубля. Сейчас 130. И в остальном точно такой же рост. Зарплата растёт не столь стремительно.
ответить

Мотя

15 минут назад
Работа учителем одна из самых стрессовых. А стресс- начало всех болезней, рака. Работать учителем труднее, чем в * , где пациенты жуют свои трусы. Директора школ и заместители гребут деньги себе, а * кидают
ответить

Еще в рубрике

Коллекционер дорогих автомобилей пытался скрыться от долгов за границей
#Приставы #долги
3
Коллекционер дорогих автомобилей пытался скрыться от долгов за границей

сегодня, 09:22

Общество
Май – у уличных торговцев отбирают квас и лимонад
#Уличная торговля #проверки
16
Май – у уличных торговцев отбирают квас и лимонад

сегодня, 09:13

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
7
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
ВИЧ в Липецкой области чаще всего заражаются мужчины
#ВИЧ #инфекция
15
ВИЧ в Липецкой области чаще всего заражаются мужчины

сегодня, 05:25

Общество
«Не будете соответствовать критериям, будем принимать соответствующие решения»
#благоустройство
54
«Не будете соответствовать критериям, будем принимать соответствующие решения»

вчера, 17:05

Общество
Ну, кто так делает?
#дорожные работы
12
Ну, кто так делает?

вчера, 17:02

Общество