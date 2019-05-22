Школы экономили на премиях для учителей

Зарплаты бюджетников обсудили на заседании в администрации Липецкой области. Об исполнении «дорожной карты» по довольствию для отдельных категорий служащих докладывала заместитель начальника регионального управления труда и занятости Елена Походаева.

Елена Походаева начала отчет на позитивной ноте, но врио главы региона Игорь Артамонов быстро осадил подчиненную: о зарплатах липчан не стоит говорить радостным тоном — в этой сфере еще много проблем. Игорь Артамонов сразу предупредил ее, что «Вы не услышите, какая вы молодец»: рост средних зарплат не говорит о том, что зарплаты стали достаточными и высокими.



Да, средние зарплаты бюджетников в Липецкой области за шесть лет выросли. Особый акцент в докладе был сделан на зарплату медиков и учителей. К примеру, педагоги детских садов стали получать в 2,5 раза больше (рост с 10 до 25 тысяч рублей), работники дополнительного образования — в 3 раза больше (с 9 до 27 тысяч), педагоги общего образования и преподаватели колледжей — 1,5 раза больше, специалисты по работе с детьми-инвалидами — в 1,7 раза больше. У врачей зарплата выросла в 2,2 раза и составляет свыше 50 000 рублей, у медперсонала средней категории — в 2,1 раза (около 30 000 рублей), у младшего медперсонала сразу в 3,3 раза (около 25 000 рублей). Работники учреждений культуры по сравнении с 2012 годом стали получать в 3,7 раз больше (свыше 23 000 рублей), а специалисты сферы культуры — в 2,1 раза (около 20 000 рублей). В целом, регион хорошо исполнил «дорожную карту». Позитивную картину подпортили только врачи: рост их зарплат отстает от графика на 0,3%. Это произошло, как пояснил начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков, из-за частой смены регламентной документации, но ситуация легко выправляется. Как говорится, обещали «догнать и перегнать».



Игорь Артамонов отметил, что указанные суммы - «средняя температура по больнице». Врио уточнил, что часто люди не получают тех зарплат, что были озвучены на совещании, и у них возникает закономерный вопрос: где же мои деньги. В каждой ситуации надо разбираться персонально. Зачастую бывает, что сотрудник просто не нарабатывает на среднюю по его отрасли зарплату. Бывает, служащие не имеют квалификации, стажа, достаточного объема нагрузки, не стремятся развивать свои компетенции. Отсюда — скоромная зарплата. Но случается, что и рвущиеся в бой бюджетники не получают заслуженного. Так, Игорь Артамонов выяснил, что в Задонском районе и Липецке директора школ придерживали премиальный фонд, и педагоги оставались без заработанного, без законных премиальных. В ситуации быстро разобрались и выплатили учителям положенное.













