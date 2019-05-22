Общество

сегодня, 09:22

Коллекционер дорогих автомобилей пытался скрыться от долгов за границей

6 1137
#Приставы #долги
Коллекционер дорогих автомобилей пытался скрыться от долгов за границей

Мужчина задолжал 700 тысяч рублей за моральный вред.

Судебным приставам удалось добиться погашения крупного долга в 700 тысяч рублей жителем Липецка.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, липчанин задолжал эти деньги двум гражданам в качестве компенсации морального вреда, наложенной судом. Но расплачиваться он не спешил, чем заставил приставов применять к нему меры принудительного воздействия. Выяснилось, что у мужчины имеется значительное число дорогих автомобилей. Приставы вынесли запрет на совершение любых сделок с транспортными средствами, но это не побудило мужчину сплатиться.

У сотрудников ведомства появилась информация, что должник собирается выехать за рубеж – тогда они в соответствии с российскими законами перекрыли ему такую возможность. Получив уведомление о запрете на выезд за пределы страны, мужчина разом погасил весь долг.

Фото topworldauto.com

6 1137
#Приставы #долги

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей 13

3 минуты назад
Викторм, точно,в мои школьные годы эти сотрудники до пенсии в шестом классе сидели,и дети бы над ними смеялись.Какой город,такие и писаки.
ответить

Викторм

27 минут назад
А в Городе 48 какие-то недоучившиеся птушники работают. Недоучившиеся, потому что их выгнали за вопиющую неграмотность...
ответить

тото

49 минут назад
Ха-ха, Не тот что праздник 9 Мая украсил парад своими авто? И с власть имущими стоял в толпе?
ответить

555

51 минуту назад
Не побудило что сделать? Грамотеи, блин! Что ни новость, то 8 ошибок!
ответить

гость

52 минуты назад
и фамилия его начинается на "Кана", а заканчивается на "ыхин"
ответить

Ха-ха

57 минут назад
Мы знаем только одного коллекционера дорогих автомобилей в Липе. Он недавно из московского сизо вернулся. )))
ответить

Еще в рубрике

Май – у уличных торговцев отбирают квас и лимонад
#Уличная торговля #проверки
13
Май – у уличных торговцев отбирают квас и лимонад

сегодня, 09:13

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро!
5
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
ВИЧ в Липецкой области чаще всего заражаются мужчины
#ВИЧ #инфекция
11
ВИЧ в Липецкой области чаще всего заражаются мужчины

сегодня, 05:25

Общество
«Не будете соответствовать критериям, будем принимать соответствующие решения»
#благоустройство
54
«Не будете соответствовать критериям, будем принимать соответствующие решения»

вчера, 17:05

Общество
Ну, кто так делает?
#дорожные работы
11
Ну, кто так делает?

вчера, 17:02

Общество
В Липецкой области сухо и до +27
#жара
2
В Липецкой области сухо и до +27

вчера, 17:02

Общество