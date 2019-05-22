сегодня, 09:22
Коллекционер дорогих автомобилей пытался скрыться от долгов за границей
Мужчина задолжал 700 тысяч рублей за моральный вред.
Судебным приставам удалось добиться погашения крупного долга в 700 тысяч рублей жителем Липецка.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, липчанин задолжал эти деньги двум гражданам в качестве компенсации морального вреда, наложенной судом. Но расплачиваться он не спешил, чем заставил приставов применять к нему меры принудительного воздействия. Выяснилось, что у мужчины имеется значительное число дорогих автомобилей. Приставы вынесли запрет на совершение любых сделок с транспортными средствами, но это не побудило мужчину сплатиться.
У сотрудников ведомства появилась информация, что должник собирается выехать за рубеж – тогда они в соответствии с российскими законами перекрыли ему такую возможность. Получив уведомление о запрете на выезд за пределы страны, мужчина разом погасил весь долг.
Фото topworldauto.com
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