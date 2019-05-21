На заборах жильцов десятка домов в Липецке несколько дней тухнут пакеты с мусором.



В редакцию GOROD48 обратились жильцы улицы Привокзальной станции Казинка: с субботы не вывозится мусор из-за куч срезанного асфальта на дороге.Оказалось, что старую разбитую грунтовку решили отсыпать асфальтной крошкой, снятой с городских улиц. Крошку по дороге кучами насыпали от дома №71 до дома №75. Еще несколько куч лежат у дома № 81.- Ну, кто так делает, - возмущается одна из жительниц улицы. – Они навалили кучи напротив гаража в минувшую пятницу. Пришла домой и поняла, выехать не получится. Пришлось нанимать местных мужиков, чтобы хоть выезд расчистить.А вот жильцы дома №81 просили водителя грузовика не ссыпать крошку слишком близко к строению и оставить место для проезда. Но водитель «КамАЗа» с воронежскими номерами воспользовался моментом и опустошил кузов, когда хозяйки ушли в огород.- Стоило отвернуться, и уже куча, - жалуются женщины. – Потом всей семьей вместе с детьми до ночи делали выезд. Теперь, как на соседней улице, месяца два лежать будут.Мы обратились за комментарием в администрацию Липецка. Как сообщили в пресс-службе мэрии, отсыпка крошкой улиц на станции Казинка была запланирована в конце прошлого года. Как только начались дорожные работы в городе, крошку сразу привезли сюда.В ближайшие дни подрядчик начнет работу по покрытию улицы, и до конца недели все кучи разровняют. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.В свою очередь в пресс-службе регионального оператора «ЭкоПром-Липецк» подтвердили, что мусор с этой улицы вывозит два раза в неделю. Из-за дорожных работ машина на улицу проехать не смогла. Завтра на улицу Привокзальную мусоровоз приедет по графику. В случае повторения ситуации с проездом, грузчики пройдут и соберут пакеты вручную.