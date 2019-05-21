Общество

34 минуты назад

Ну, кто так делает?

404
#дорожные работы
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Ну, кто так делает?

На заборах жильцов десятка домов в Липецке несколько дней тухнут пакеты с  мусором.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы улицы Привокзальной станции Казинка: с субботы не вывозится мусор из-за куч срезанного асфальта на дороге.

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Оказалось, что старую разбитую грунтовку решили отсыпать асфальтной крошкой, снятой с городских улиц. Крошку по дороге кучами насыпали от дома №71 до дома №75. Еще несколько куч лежат у дома № 81.

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- Ну, кто так делает, - возмущается одна из жительниц улицы. – Они навалили кучи напротив гаража в минувшую пятницу. Пришла домой и поняла, выехать не получится. Пришлось нанимать местных мужиков, чтобы хоть выезд расчистить.

А вот жильцы дома №81 просили водителя грузовика не ссыпать крошку слишком близко к строению и оставить место для проезда. Но водитель «КамАЗа» с воронежскими номерами воспользовался моментом и опустошил кузов, когда хозяйки ушли в огород.

- Стоило отвернуться, и уже куча, - жалуются женщины. – Потом всей семьей вместе с детьми до ночи делали выезд. Теперь, как на соседней улице, месяца два лежать будут.

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Мы обратились за комментарием в администрацию Липецка. Как сообщили в пресс-службе мэрии, отсыпка крошкой улиц на станции Казинка была запланирована в конце прошлого года. Как только начались дорожные работы в городе, крошку сразу привезли сюда. 

В ближайшие дни подрядчик начнет работу по покрытию улицы, и до конца недели все кучи разровняют. Администрация города просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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В свою очередь в пресс-службе регионального оператора «ЭкоПром-Липецк» подтвердили, что мусор с этой улицы вывозит два раза в неделю. Из-за дорожных работ машина на улицу проехать не смогла. Завтра на улицу Привокзальную мусоровоз приедет по графику. В случае повторения ситуации с проездом, грузчики пройдут и соберут пакеты вручную.

404
#дорожные работы
1

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