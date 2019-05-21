Спорт

сегодня, 16:23

«Старик Хоттабыч болел не за нас»: как «Металлург» подарил ничью «Рязани»

1 242
#Футбол #"Металлург" #видео
«Старик Хоттабыч болел не за нас»: как «Металлург» подарил ничью «Рязани»

После этой игры у "сталеваров" больше нет права на ошибку.

Загрузка плеера

В минувшем туре «Металлург» на своем поле не сумел обыграть «Рязань» - 0:0, предельно обострив себе борьбу за 3-е место в группе «Центр».

Конкуренты из брянского «Динамо» догнали «сталеваров» по набранным очкам, и отстают лишь по дополнительным показателям. При этом в игре с рязанской командой липчане не использовали несколько стопроцентных моментов, в частности, попали в штангу и перекладину чужих ворот. Отчет о матче можно прочитать здесь, а увидеть все своими глазами – в видеофайле.

Теперь «Металлург» 26 мая играет в гостях у сильного саратовского «Сокола» (2-е место в турнире), а 2 июня проводит заключительную игру сезона на своем поле с «Квантом» из Обнинска.

1 242
#Футбол #"Металлург" #видео

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

490

сегодня, 16:33
Овчина лучший!!!
ответить

Еще в рубрике

Инвалид из Липецка трижды выполнил норматив мастера спорта международного класса по легкой атлетике
#Легкая атлетика #спорт инвалидов
3
Инвалид из Липецка трижды выполнил норматив мастера спорта международного класса по легкой атлетике

сегодня, 14:57

Спорт
Чья Таня? Липчанка, завоевавшая медаль на Кубке Европы, давно выступает за Воронежскую область
#Дзюдо #Татьяна Гузун
9
Чья Таня? Липчанка, завоевавшая медаль на Кубке Европы, давно выступает за Воронежскую область

сегодня, 12:55

Спорт
Елецкий «Самсон» выиграл турнир по силовому экстриму во Франции (ФОТО)
16
Елецкий «Самсон» выиграл турнир по силовому экстриму во Франции (ФОТО)

вчера, 19:22

Спорт
Матч неиспользованных возможностей: «Металлург» обстучал штанги и перекладины, но не выиграл
#Футбол #"Металлург"
5
Матч неиспользованных возможностей: «Металлург» обстучал штанги и перекладины, но не выиграл

вчера, 18:37

Спорт
Чемпиону Липецкой области по бильярду… 14 лет
#Бильярд #Артем Неверов #Дмитрий Бугро
4
Чемпиону Липецкой области по бильярду… 14 лет

вчера, 16:34

Спорт
Липецкие бойцы словно соревновались – кто одержит больше досрочных побед
#Панкратион
Липецкие бойцы словно соревновались – кто одержит больше досрочных побед

вчера, 16:17

Спорт