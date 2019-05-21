«Старик Хоттабыч болел не за нас»: как «Металлург» подарил ничью «Рязани»

После этой игры у "сталеваров" больше нет права на ошибку.

В минувшем туре «Металлург» на своем поле не сумел обыграть «Рязань» - 0:0, предельно обострив себе борьбу за 3-е место в группе «Центр».

Конкуренты из брянского «Динамо» догнали «сталеваров» по набранным очкам, и отстают лишь по дополнительным показателям. При этом в игре с рязанской командой липчане не использовали несколько стопроцентных моментов, в частности, попали в штангу и перекладину чужих ворот. Отчет о матче можно прочитать здесь, а увидеть все своими глазами – в видеофайле.

Теперь «Металлург» 26 мая играет в гостях у сильного саратовского «Сокола» (2-е место в турнире), а 2 июня проводит заключительную игру сезона на своем поле с «Квантом» из Обнинска.