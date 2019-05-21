Общество

сегодня, 14:27

Липецкий предприниматель ответит за Свинку Пеппа

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#авторское право #товарный знак
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Липецкий предприниматель ответит за Свинку Пеппа

Компания Entertaiment One UK Limited обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с требованием о взыскании с липецкого предпринимателя 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав и использование товарного знака «Peppa Pig» (Свинка Пеппа).

Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда, в магазине, расположенном в городе Чебоксары, от имени ответчика был реализован контрафактный товар – футболка с изображением персонажа из мультсериала «Peppa Pig». Исключительное право на указанный товарный знак принадлежит Entertaiment One UK Limited, что подтверждается свидетельством на товарные знаки № 1212958 и № 1224441.

Определением Арбитражного суда Липецкой области исковое заявление компании Entertaiment One UK Limited принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.


 


3 1278
#авторское право #товарный знак
1

Комментарии (3)

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23 минуты назад
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Тербунатор

сегодня, 14:49
Биг-Пиг
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Terbunator Pig

сегодня, 14:37
продам товарный знак " Terbunator Pig"
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