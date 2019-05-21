Общество

24 минуты назад

«Меньше двух мест я на парковках не занимаю» (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
«Меньше двух мест я на парковках не занимаю» (ФОТО)

Новая подборка мастеров парковки высшего уровня хамства.

Мы продолжаем публиковать фотографии липецких автохамов, которые словно специально ставят свои машины так, чтобы создать неудобство окружающим и хотя бы этим привлечь внимание к своей персоне.

Благодарим читателей GOROD48, которые не перестают присылать нам снимки со всех уголков города.

На фото выше парковка у крупного торгового центра. Внедорожник специально занимает два места – занял бы и третье, да машина коротковата.

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Еще один большой магазин на улице Советской. Машины оставлены у входа на «зебру». Владельца одной из них откровенно призналась в ответ на замечание, что ей наплевать на неудобство других людей. И отправилась в торговый центр на «шопинг».

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Классика – выходишь из подъезда, но не можешь ни пройти, ни проехать – сосед перегородил выход из подъезда своим авто.

Коцаря, 29.jpeg

Хорошо стоит на тротуаре на улице Коцаря, 29.

Гагарина.jpg

А это хам из хамов. Улица Гагарина, противоположная сторона от Быханова сада. Чтобы довезти сюда свою пятую точку водитель не один десяток метров двигался по тротуару, распугивая людей. А езда по тротуару, как известно, нарушение ПДД. Надеемся на реакцию автоинспекторов.

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29-й микрорайон. Была бы возможность, он бы и в саму аптеку заехал бы на авто. Видимо, так приспичило за лекарствами, что другого выхода не нашел.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (4)

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Ха-ха

46 секунд назад
ключ от квартиры, соединивший волшебной линией переднее и заднее крыло, отлично решает проблему хамской парковки!
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стас

1 минуту назад
В столице давно проучили научили таких парковщиков стоит машина на месте движения пешехода значит пойдем по машине.
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гостья

3 минуты назад
а вот если бы у нас каждый раз такие машинки на штрафстоянку молча увозили, то посмотрели бы, как ей было по фик на удобства других людей. Раздражают даже не парковки где попало, а наглость и хамство владельцев этих машинок.
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толку нуль

15 минут назад
хамло видит что ГАИшникам пофик парковка. главное с палочкой в кустах купоны стричь и камер вдоль дороги понаставить. а что во дворах им глубоко...так что порядка ещё долго не будет.
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