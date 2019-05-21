«Меньше двух мест я на парковках не занимаю» (ФОТО)

Новая подборка мастеров парковки высшего уровня хамства.

Мы продолжаем публиковать фотографии липецких автохамов, которые словно специально ставят свои машины так, чтобы создать неудобство окружающим и хотя бы этим привлечь внимание к своей персоне.

Благодарим читателей GOROD48, которые не перестают присылать нам снимки со всех уголков города.

На фото выше парковка у крупного торгового центра. Внедорожник специально занимает два места – занял бы и третье, да машина коротковата.





Еще один большой магазин на улице Советской. Машины оставлены у входа на «зебру». Владельца одной из них откровенно призналась в ответ на замечание, что ей наплевать на неудобство других людей. И отправилась в торговый центр на «шопинг».





Классика – выходишь из подъезда, но не можешь ни пройти, ни проехать – сосед перегородил выход из подъезда своим авто.





Хорошо стоит на тротуаре на улице Коцаря, 29.





А это хам из хамов. Улица Гагарина, противоположная сторона от Быханова сада. Чтобы довезти сюда свою пятую точку водитель не один десяток метров двигался по тротуару, распугивая людей. А езда по тротуару, как известно, нарушение ПДД. Надеемся на реакцию автоинспекторов.





29-й микрорайон. Была бы возможность, он бы и в саму аптеку заехал бы на авто. Видимо, так приспичило за лекарствами, что другого выхода не нашел.

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