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46 минут назад

Оппозиция Абхазии перекрыла автотрассы в Сухуми

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Оппозиция Абхазии перекрыла автотрассы в Сухуми

Оппозиционеры, требующие переноса даты выборов в Абхазии, перекрыли несколько трасс

Акция оппозиции в центре Сухума, требующей перенос выборов президента Абхазии с июля на осень в связи с болезнью одного из кандидатов, продолжается во вторник, сообщил ТАСС представитель МВД республики.

У здания парламента Абхазии собралось около 200 человек.

Накануне оппозиция объявила бессрочную акцию неповиновения в Сухуме. Во вторник митингующие заявили, что скоро протесты охватят всю страну, и призвали перекрывать дороги. Временно — в качестве предупредительной меры — была заблокирована республиканская трасса.

Протестующие подчеркнули, что оставляют за собой право вновь перекрыть главную автомагистраль, если их требования не будут удовлетворены. Они также призвали работников общественного транспорта начать забастовку.
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