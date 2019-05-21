В России

54 минуты назад

Лишится ли рынок смартфонов Huawei?

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#смартфоны #Huawei
Собеседник «Известий», работающий в одной из российских электронных розничных сетей, считает, что запрет США на использование Huawei ОС Android и даже уход производителя с рынка смартфонов окажет серьезное влияние на продажи этих устройств в России.  

«В высоком ценовом сегменте смартфоны Huawei представлены слабо, а в среднем конкуренция очень сильна. Поэтому освободившуюся нишу моментально займут Samsung и многочисленные китайские производители», — сказал он.  

Сотрудник электронного ритейлера также полагает, что розница за два месяца распродаст остатки Huawei и Honor со складов.  

В России Huawei с прошлого года занимает первое место по продажам смартфонов в штуках. По данным компании-партнера нескольких производителей электроники, в марте Huawei и принадлежащий ему бренд Honor занимали 34,3% рынка этих устройств.   

Всего в нашей стране в марте было продано чуть более 2,1 млн смартфонов, следует из материалов, с которыми ознакомились «Известия».  

Большинство опрошенных «Известиями» экспертов склоняются к мнению, что Huawei попытается договориться с Google и американским правительством о восстановлении своего статуса, так как «находится в кабальной зависимости от ОС Android».   

Доцент кафедры МОУ и старший преподаватель кафедры высшей математики МФТИ Кирилл Чувилин подчеркнул, что выход из ситуаций подобного рода — в создании отечественной ОС.  

«Huawei своевременно начала работать над собственной ОС, которую смогут использовать, если потребуется. В России идут работы над отечественной ОС «Аврора». Это удобно для того, чтобы по крайней мере российские корпоративные заказчики не столкнулись с внезапными запретами», — отметил эксперт. 
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#смартфоны #Huawei

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