сегодня, 11:53
Липецкие автоинспекторы оказали помощь водителю горящего большегруза
Вчера в Елецком районе на 401-ом километре трассы «Дон» загорелся грузовик «КамАЗ». Возгорание заметили автоинспекторы, он и остановили автомобили и помогли его водителю потушить пламя.
Инспекторы попытались звуковыми сигналами привлечь внимание водителя, однако он их не услышал. Тогда полицейские догнали и остановили большегруз. Совместно с водителем, Алексеем Есиковым, они сбили пламя используя огнетушители.
- Мы очень благодарны сотрудникам ГИБДД, которые заметили возгорание и приняли участие в ликвидации пожара, - сказал владелец «КамАЗа» Юрий Ермолин. - Тем самым спасли не только грузовик, но уберегли от большой беды его водителя.
Женя
ц