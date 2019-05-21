Происшествия

сегодня, 11:53

Липецкие автоинспекторы оказали помощь водителю горящего большегруза

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#пожар
Липецкие автоинспекторы оказали помощь водителю горящего большегруза

Вчера в Елецком районе на 401-ом километре трассы «Дон» загорелся грузовик «КамАЗ». Возгорание заметили автоинспекторы, он и остановили автомобили и помогли его водителю потушить пламя.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, инспекторы ДПС капитан полиции Роман Архипов и лейтенант полиции Константин Красов обратили внимание на задымление движущегося «КамАЗа», а при приближении заметили открытое пламя между кабиной и кузовом грузовика.

Инспекторы попытались звуковыми сигналами привлечь внимание водителя, однако он их не услышал. Тогда полицейские  догнали и остановили большегруз. Совместно с водителем, Алексеем Есиковым, они сбили пламя  используя огнетушители.

- Мы очень благодарны сотрудникам ГИБДД, которые заметили возгорание и приняли участие в ликвидации пожара, - сказал владелец «КамАЗа» Юрий Ермолин. - Тем самым спасли не только грузовик, но уберегли от большой беды его водителя. 




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#пожар

Комментарии (2)

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Женя

11 минут назад
Молодцы!
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ц

44 минуты назад
Ермолин - какое спасибо ? Денег по - братски зашли
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