Липецкие автоинспекторы оказали помощь водителю горящего большегруза

Вчера в Елецком районе на 401-ом километре трассы «Дон» загорелся грузовик «КамАЗ». Возгорание заметили автоинспекторы, он и остановили автомобили и помогли его водителю потушить пламя.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, инспекторы ДПС капитан полиции Роман Архипов и лейтенант полиции Константин Красов обратили внимание на задымление движущегося «КамАЗа», а при приближении заметили открытое пламя между кабиной и кузовом грузовика.

Инспекторы попытались звуковыми сигналами привлечь внимание водителя, однако он их не услышал. Тогда полицейские догнали и остановили большегруз. Совместно с водителем, Алексеем Есиковым, они сбили пламя используя огнетушители.

- Мы очень благодарны сотрудникам ГИБДД, которые заметили возгорание и приняли участие в ликвидации пожара, - сказал владелец «КамАЗа» Юрий Ермолин. - Тем самым спасли не только грузовик, но уберегли от большой беды его водителя.



