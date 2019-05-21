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сегодня, 11:42

Сотрудники ДПС устроили погоню за диким лосем

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В кузбасском городе заметили дикое животное, которое при виде преследователей пустилось в бегство.

Как сообщает издание VSE42.RU, пользователи соцсетей опубликовали во вторник, 21 мая, видеозапись, на которой запечатлена погоня автомобиля ДПС за лосем: животное забрело на улицы города Междуреченска Кемеровской области.

По словам автора видео, лось бежал по улице, затем забежал в парк. 
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