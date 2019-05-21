В России
сегодня, 11:42
Сотрудники ДПС устроили погоню за диким лосем
В кузбасском городе заметили дикое животное, которое при виде преследователей пустилось в бегство.
Как сообщает издание VSE42.RU, пользователи соцсетей опубликовали во вторник, 21 мая, видеозапись, на которой запечатлена погоня автомобиля ДПС за лосем: животное забрело на улицы города Междуреченска Кемеровской области.
По словам автора видео, лось бежал по улице, затем забежал в парк.
По словам автора видео, лось бежал по улице, затем забежал в парк.