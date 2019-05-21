сегодня, 11:40
Общественные пространства Липецка обработаны от клещей
Специалисты управления главного смотрителя обработали городские территории от клещей. Работы были проведены в соответствии с требованиями главного государственного санитарного врача по Липецкой области.
Впрочем, и эти меры не могут гарантировать 100% защищённость. По данным на середину мая, с присасыванием клеща в медицинские организации обратились 438 липчан, в том числе 145 детей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года (362 человека из них 111 детей).
Людям, которые отправляются на природу, проводят время на приусадебных и дачных участках, советуют не пренебрегать мерами безопасности:
- правильно одеваться - вещи должны максимально закрывать тело;
- пользоваться репеллентными (отпугивающими) и акарицидными (убивающими) средствами;
- стараться избегать затенённых мест с высокой травой, отдавать предпочтение сухой, песчаной почве;
- периодически осматривать себя.
В случае укуса – обращаться к врачам.
Горожанин
Горожанин
сергей
Да Да
Викторм
Да ,,,