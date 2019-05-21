Общество

сегодня, 11:40

Общественные пространства Липецка обработаны от клещей

6 1001
#клещи
1
Общественные пространства Липецка обработаны от клещей

Специалисты управления главного смотрителя обработали городские территории от клещей. Работы были проведены в соответствии с требованиями главного государственного санитарного врача по Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, дезинсекцию провели в лесополосах и на склонах 19 микрорайона, территории спортивно-рекреационного комплекса «Каменный лог», в городских парках, а также на пляжях НЛМК, ЛТЗ, «Сокольский» и «Центральный».

Впрочем, и эти меры не могут гарантировать 100% защищённость. По данным на середину мая, с присасыванием клеща в медицинские организации обратились 438 липчан, в том числе 145 детей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года (362 человека из них 111 детей).

Людям, которые отправляются на природу, проводят время на приусадебных и дачных участках, советуют не пренебрегать мерами безопасности:

- правильно одеваться - вещи должны максимально закрывать тело;

- пользоваться репеллентными (отпугивающими) и акарицидными (убивающими) средствами;

- стараться избегать затенённых мест с высокой травой, отдавать предпочтение сухой, песчаной почве;

- периодически осматривать себя.

В случае укуса – обращаться к врачам.

6 1001
#клещи
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Горожанин

3 минуты назад
Собак надо перед тем как сажать в машину и привозить домой осматривать, а хозяева как правило этого не делают, клещ прицепился, а потом где-то в парке отцепился, вот вам и круговорот, а вы обрабатывайте.
ответить

Горожанин

6 минут назад
Да ,,,, да потому что во время проводили профилактические мероприятия в виде скоса травы, так как раньше все имели коров, а их надо было кормить, и поэтому хозяевам выделяли надел травы, который они должны, повторюсь должны были скашивать. Если они этого по какой-либо причине не делали, у них его забирали и отдавали другим. Плюс обрабатывали с воздуха в * и безветренную погоду средством которое держало обработку не один год. А сейчас обрабатывают в дождь, или перед дождем, или как исходя из статьи в ветреную погоду, такая обработка не эффективна. Плюс средства не такие стойкие , их хватает на небольшой период, а значит такие обработки надо проводить регулярно. Еще большой бич это собаководы выезжающие на природу с собаками, которые и завозят в городские парки клещей из лесов.
ответить

сергей

9 минут назад
на соколе в частном секторе ул.баумана у кладбища покосил а дальше? клещи как бегали так и бегают в траве.
ответить

Да Да

45 минут назад
Да ,,,, ++++++++++++++++
ответить

Викторм

сегодня, 12:00
Мы бы были ВАМ бескрайне благодарны, Если бы вы наше личные пространство обработали бы от депутатов единороSSосни , Это те же самые клопы кровососы , Они сосут кровь народа России !!!
ответить

Да ,,,

сегодня, 11:45
А в СССР так остро проблема ни когда не стояла , всё и всегда во время делалось и правительство и государство заботилось о гражданах.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке разграбили баню
#баня
В Липецке разграбили баню

4 минуты назад

Общество
Жителей улиц 50 лет НЛМК и Лутова оставят без бульвара?
#Манеж
2
Жителей улиц 50 лет НЛМК и Лутова оставят без бульвара?

39 минут назад

Общество
В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев
#пожарные #добровольцы
1
В Липецкой области определили лучших пожарных-добровольцев

сегодня, 11:20

Общество
Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ
5
Движение на участке улицы Циолковского перекроют из-за ремонтных работ

сегодня, 11:14

Общество
Цвет настроения черный – «Пятёрочка» заключила пари с лейблом BlackStar.
Цвет настроения черный – «Пятёрочка» заключила пари с лейблом BlackStar.

сегодня, 11:03

Общество
В Липецке построят две тренажерные и одну спортивную площадку
#тренажеры
9
В Липецке построят две тренажерные и одну спортивную площадку

сегодня, 11:01

Общество