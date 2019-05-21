Общественные пространства Липецка обработаны от клещей

Специалисты управления главного смотрителя обработали городские территории от клещей. Работы были проведены в соответствии с требованиями главного государственного санитарного врача по Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, дезинсекцию провели в лесополосах и на склонах 19 микрорайона, территории спортивно-рекреационного комплекса «Каменный лог», в городских парках, а также на пляжях НЛМК, ЛТЗ, «Сокольский» и «Центральный».



Впрочем, и эти меры не могут гарантировать 100% защищённость. По данным на середину мая, с присасыванием клеща в медицинские организации обратились 438 липчан, в том числе 145 детей. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года (362 человека из них 111 детей).



Людям, которые отправляются на природу, проводят время на приусадебных и дачных участках, советуют не пренебрегать мерами безопасности:



- правильно одеваться - вещи должны максимально закрывать тело;



- пользоваться репеллентными (отпугивающими) и акарицидными (убивающими) средствами;



- стараться избегать затенённых мест с высокой травой, отдавать предпочтение сухой, песчаной почве;



- периодически осматривать себя.



В случае укуса – обращаться к врачам.



