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Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Гендиректор строительной компании задержан после взрыва
Три человека стали жертвами взрыва на АЗС в подмосковном Серпухове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
На станции, расположенной по адресу: Северный проезд, 4, при сварочных работах произошел взрыв паров бензина в емкости из-под топлива. В результате взрыва трое рабочих погибли, еще один мужчина был госпитализирован.
"По результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти трех мужчин в результате хлопка паров бензина на автозаправочной станции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, при осмотре места происшествия изъят сварочный аппарат. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия.
На станции, расположенной по адресу: Северный проезд, 4, при сварочных работах произошел взрыв паров бензина в емкости из-под топлива. В результате взрыва трое рабочих погибли, еще один мужчина был госпитализирован.
"По результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти трех мужчин в результате хлопка паров бензина на автозаправочной станции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, при осмотре места происшествия изъят сварочный аппарат. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия.