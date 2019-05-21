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Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

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Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Гендиректор строительной компании задержан после взрыва

Три человека стали жертвами взрыва на АЗС в подмосковном Серпухове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

На станции, расположенной по адресу: Северный проезд, 4, при сварочных работах произошел взрыв паров бензина в емкости из-под топлива. В результате взрыва трое рабочих погибли, еще один мужчина был госпитализирован.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту смерти трех мужчин в результате хлопка паров бензина на автозаправочной станции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, при осмотре места происшествия изъят сварочный аппарат. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия.
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